사진=주식회사 에프유피글로벌파트너스 제공

뷰티테크 기업 주식회사 에프유피글로벌파트너스(대표이사 이준석)는 화장품 제조 및 유통 전문 기업 앰비션(대표 이승관)과 맞춤형 기능성 화장품의 공동 연구 및 글로벌 유통 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.이번 협약은 에프유피글로벌파트너스의 AI 기반 피부 진단 및 개인 맞춤형 화장품 추천·제조 기술력과, 앰비션의 생산·유통 인프라를 결합해 글로벌 뷰티 시장을 겨냥한 새로운 성장 모델을 공동 구축한다는 데 의의가 있다.에프유피글로벌파트너스는 최근 중소벤처기업부로부터 혁신성장유형 벤처기업 인증을 획득하며 기술력을 공식적으로 인정받은 바 있으며, AI 진단을 기반으로 한 엑소좀·PDRN·스피큘·펩타이드 등 혁신형 성분 중심의 기능성 화장품 브랜드 출시를 앞두고 있다. 이번 MOU는 이러한 브랜드와 기술을 더욱 안정적이고 확장성 있게 구현하기 위한 전략적 파트너십의 일환이다.이준석 대표는 “이번 협약은 에프유피글로벌파트너스가 보유한 고도화된 기술력과 앰비션의 생산 유연성이 만나는 시너지의 출발점”이라며 “단순한 협력 그 이상으로, 글로벌 투자자들이 주목할 수 있는 지속가능한 사업 모델을 공동 구축해나갈 것”이라고 밝혔다.양사는 이번 협약을 통해 ▲AI 기반 화장품 플랫폼 고도화 ▲공동 기능성 제품 기획 및 제조 ▲글로벌 수출을 위한 맞춤형 유통 전략 수립 ▲동남아·중동 등 신흥시장 공동 진출 등을 추진할 예정이다.특히 에프유피글로벌파트너스는 부산 지역에 수출 전문 법인 설립을 완료했으며, 이번 협약을 통해 자사 기술을 중심으로 한 맞춤형 화장품 수출 사업에 박차를 가할 계획이다. 앰비션은 생산 유연성과 품질관리 시스템을 기반으로 해당 수출 채널에 최적화된 제조 파트너로서의 역할을 수행하게 된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com