태극당, ‘한가위 프로모션’ 진행

서울 대표 베이커리 브랜드 태극당이 추석 명절을 맞아 '한가위 프로모션'을 진행한다.10월 12일까지 한 달간 이어지는 이번 행사에서는 추석 귀성객들을 위한 선물세트 할인과 함께, 오간자백 할인 혜택까지 제공할 예정이다.이번 프로모션은 크게 두 가지 혜택을 제공한다. 먼저, 9월 12일부터 9월 25일까지는 선물을 더욱 고급스럽게 만들어줄 오간자백을 특별 할인가(정상가 16,000원 → 할인가 6,000원)에 판매한다. 은은한 광택의 오간자 소재에 손잡이만 묶어주면 고급스러운 포장이 완성되며, 평상시에는 가방으로도 활용할 수 있어 실용성을 더했다. 사이즈는 오렌지 계열의 '중' 사이즈와 네이비 계열의 '대' 사이즈를 출시한다. 선물세트를 포함해 3만원 이상 구매하는 고객들에게 할인 혜택을 제공한다.또한, 추석 귀경길에 부모님께 드리기 좋은 선물세트를 9월 26일부터 10월 12일까지 최대 15% 할인된 가격으로 만날 수 있다. 백앙금, 유자, 흑임자 맛의 앙금을 담아 고소함과 달콤함을 동시에 즐길 수 있는 '월병 3종 세트(12구)’는 앙금 속에 견과류를 넣어 씹는 재미를 더했으며, 낱개 포장되어 있어 간편하게 즐기기 좋다.태극당 신경철 대표는 "오랜 시간 변치 않는 맛으로 사랑 받아온 태극당이 이번 추석, 마음을 담은 선물을 전할 수 있도록 특별한 프로모션을 준비했다"며 "이번 행사로 온 가족이 함께 모여 풍성하고 행복한 추억을 나누길 바란다"고 전했다.한편, 태극당 매장뿐만 아니라 지방에 거주하는 고객들을 위해 태극당 스마트 스토어에서도 동일하게 진행된다. 지난 1일 문을 연 태극당 스마트스토어에서 진행하는 첫 추석 프로모션인만큼 혜택도 다양하다. 15일부터 30일까지 진행하는 온라인 프로모션은 태극당 인기 선물세트 최대 15% 할인에 더해 추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰 3종을 함께 제공한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com