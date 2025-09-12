네팔 카트만두 시위 중 불이 난 정부 부처와 사무실/사진=연합뉴스

네팔에서 발생한 대규모 반정부 시위가 격화하자 외교부가 네팔 일부 지역을 대상으로 특별여행주의보를 발령했다.외교부는 지난 10일 오후 5시부로 △수도 바그마티주(카트만두·치뜨완 포함) △간다키주(포카라 포함) △룸비니주(바이러와 포함) 등에 특별여행주의보 2.5단계를 내렸다. 기존 네팔 전역에 내려진 여행경보 1단계(여행유의)는 그대로 유지되며, 해당 3개 지역에는 한 단계 강화된 조치가 적용된다.특별여행주의보는 현지 치안 상황이 급격히 악화할 때 발령되는 것으로, 사실상 3단계인 ‘여행자제’ 수준의 효력을 갖는다. 외교부는 해당 지역으로의 여행을 취소하거나 연기할 것을 권고했다. 이번 조치는 90일간 유지되며 현지 상황에 따라 연장될 수 있다.이번 사태는 지난 5일 네팔 정부가 가짜 뉴스 확산을 이유로 당국에 등록되지 않은 소셜미디어(SNS) 26개 플랫폼 접속을 차단하면서 시작됐다. 이에 청년층은 이 조치가 “표현의 자유를 억압하고 기본권을 침해한다”며 반발했고, 10~30대 중심으로 한 시위가 전국으로 확산했다. 여기에 서민들의 고단한 삶과 정치인 자녀들의 호화 생활을 대비한 영상이 퍼지며 분노는 증폭됐다.결국 정부가 9일 SNS 차단을 해제했음에도 시위는 멈추지 않았다. 시위대가 대통령·총리 관저에 불을 지르고 교도소를 습격해 수감자들이 집단 탈옥하는 등 상황은 더 악화했다.세계은행에 따르면 네팔 인구 3,000만 명 중 20% 이상이 빈곤층이며, 15∼24세 청년층 실업률은 22%를 넘는다. 전문가들은 이번 사태가 단순한 SNS 차단 문제를 넘어 누적된 경제적 불만과 정치권 부패에 대한 반감이 폭발한 결과라고 분석한다.AFP통신에 따르면 12일(현지 시각) 기준 시위로 인한 사망자는 51명으로 집계됐다. 전날까지 보건인구부가 발표한 34명에서 경찰이 추가 집계한 결과 17명이 더 늘었다.비노드 기미레 네팔 경찰 대변인은 "수감자 1만 3,500명이 탈옥했으며, 일부는 체포됐지만 나머지 1만 2,533명은 여전히 도주 중"이라고 밝혔다.외교부 관계자는 “치안 불안이 단기간에 해소되기 어려운 만큼 국민 여러분께서는 신변 안전에 각별히 유의해 달라”며 “비상 상황 발생 시 재외공관과 즉시 연락해 지원받길 바란다”고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com