미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 9월 12일 오후 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 풀려난 한국인들은 지난 9월 4일 미국 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 체포·구금된 지 8일 만에 고국 땅을 밟게 됐다.사진=이솔 한국경제신문 기자
미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 9월 12일 오후 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 풀려난 한국인들은 지난 9월 4일 미국 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 체포·구금된 지 8일 만에 고국 땅을 밟게 됐다.사진=이솔 한국경제신문 기자
김동명 LG에너지솔루션 사장이 12일 협력사 포함 직원들의 귀국에 대해 "구금됐던 모든 분들이 안전하게 귀환해서 기쁘게 생각한다"고 말했다.

김 사장은 이날 오후 구금됐던 근로자 330명과 함께 대한항공 전세기를 타고 입국했다.

김 사장은 "이런 어려움들에도 정부 관계자들께서 열심히 노력해줘서 이런 결과를 만들었다고 생각한다"며 이처럼 밝혔다.

김 사장은 "특히 이렇게 이례적인 조속한 석방, 재입국에도 불입국이 없도록 세심하게 결과를 만들어준 점에 대해 대단히 감사한다"며 "저희는 안정적 복귀를 할 수 있도록 끝까지 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

이번 사태에 따른 미국 내 공장 건설 지연 우려에 대해선 "준비하고 말씀해야 한다"며 "언론에 나온 정도로 심한 문제는 아니다. 저희가 매니지할 수 있을 정도로 보고 있다"고 설명했다.

향후 미국 내 인력 운용 방침에 대해선 "그 부분도 준비해야 한다"며 "미국 쪽에서 이야기한 것은 다 고민하고 있다"고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 귀국한 LG에너지솔루션 직원 및 설비 협력사 전원에 대한 장기 유급휴가를 주기로 했다.

기간은 귀국 직후부터 추석 연휴 종료까지 약 한 달이다.

향후 4주 내 건강검진을 지원하기로 했고, 이를 위해 권역별 1~2개 의료검진기관을 확보했다.

추가 정밀검진이 필요한 때는 검사료도 지원하기로 했고, 심리 상담 프로그램도 지원한다.

한편 정부는 구금됐던 한국 근로자들이 향후 미국 재입국 때 불이익이 없도록 하겠다는 미국 측 약속을 받은 상태라고 전했다.

한국인 구금 관련 협상을 위해 방미했던 조 장관은 12일 인천국제공항을 통해 귀국하면서 취재진과 만나 "이 (비자) 문제를 근본적으로 해결하겠다"고 밝혔다.

조 장관은 "새로운 비자 카테고리를 만드는 것, 한국에서 기업투자와 관련된 업무에 종사하는 분들이 가장 빠르게 비자를 받을 수 있도록 주한미국대사관에 별도 데스크 설치하는 것 등을 포함해 논의할 워킹그룹을 만들기로 미 국무부와 외교부 간에 합의했다"고 말했다.

이어 미대사관의 별도 데스크는 "금방 이뤄질 것으로 본다"고 밝혔다. 그는 워킹그룹은 "최소한 국장급에서 만들고, 가장 이른 시일 내 결성될 것"이라고 덧붙였다.


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com