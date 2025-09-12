김 사장은 이날 오후 구금됐던 근로자 330명과 함께 대한항공 전세기를 타고 입국했다.
김 사장은 "이런 어려움들에도 정부 관계자들께서 열심히 노력해줘서 이런 결과를 만들었다고 생각한다"며 이처럼 밝혔다.
김 사장은 "특히 이렇게 이례적인 조속한 석방, 재입국에도 불입국이 없도록 세심하게 결과를 만들어준 점에 대해 대단히 감사한다"며 "저희는 안정적 복귀를 할 수 있도록 끝까지 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.
이번 사태에 따른 미국 내 공장 건설 지연 우려에 대해선 "준비하고 말씀해야 한다"며 "언론에 나온 정도로 심한 문제는 아니다. 저희가 매니지할 수 있을 정도로 보고 있다"고 설명했다.
향후 미국 내 인력 운용 방침에 대해선 "그 부분도 준비해야 한다"며 "미국 쪽에서 이야기한 것은 다 고민하고 있다"고 밝혔다.
LG에너지솔루션은 귀국한 LG에너지솔루션 직원 및 설비 협력사 전원에 대한 장기 유급휴가를 주기로 했다.
기간은 귀국 직후부터 추석 연휴 종료까지 약 한 달이다.
향후 4주 내 건강검진을 지원하기로 했고, 이를 위해 권역별 1~2개 의료검진기관을 확보했다.
추가 정밀검진이 필요한 때는 검사료도 지원하기로 했고, 심리 상담 프로그램도 지원한다.
한편 정부는 구금됐던 한국 근로자들이 향후 미국 재입국 때 불이익이 없도록 하겠다는 미국 측 약속을 받은 상태라고 전했다.
한국인 구금 관련 협상을 위해 방미했던 조 장관은 12일 인천국제공항을 통해 귀국하면서 취재진과 만나 "이 (비자) 문제를 근본적으로 해결하겠다"고 밝혔다.
조 장관은 "새로운 비자 카테고리를 만드는 것, 한국에서 기업투자와 관련된 업무에 종사하는 분들이 가장 빠르게 비자를 받을 수 있도록 주한미국대사관에 별도 데스크 설치하는 것 등을 포함해 논의할 워킹그룹을 만들기로 미 국무부와 외교부 간에 합의했다"고 말했다.
이어 미대사관의 별도 데스크는 "금방 이뤄질 것으로 본다"고 밝혔다. 그는 워킹그룹은 "최소한 국장급에서 만들고, 가장 이른 시일 내 결성될 것"이라고 덧붙였다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지