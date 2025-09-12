미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 9월 12일 오후 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 풀려난 한국인들은 지난 9월 4일 미국 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 체포·구금된 지 8일 만에 고국 땅을 밟게 됐다.사진=이솔 한국경제신문 기자

김동명 LG에너지솔루션 사장이 12일 협력사 포함 직원들의 귀국에 대해 "구금됐던 모든 분들이 안전하게 귀환해서 기쁘게 생각한다"고 말했다.김 사장은 이날 오후 구금됐던 근로자 330명과 함께 대한항공 전세기를 타고 입국했다.김 사장은 "이런 어려움들에도 정부 관계자들께서 열심히 노력해줘서 이런 결과를 만들었다고 생각한다"며 이처럼 밝혔다.김 사장은 "특히 이렇게 이례적인 조속한 석방, 재입국에도 불입국이 없도록 세심하게 결과를 만들어준 점에 대해 대단히 감사한다"며 "저희는 안정적 복귀를 할 수 있도록 끝까지 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.이번 사태에 따른 미국 내 공장 건설 지연 우려에 대해선 "준비하고 말씀해야 한다"며 "언론에 나온 정도로 심한 문제는 아니다. 저희가 매니지할 수 있을 정도로 보고 있다"고 설명했다.향후 미국 내 인력 운용 방침에 대해선 "그 부분도 준비해야 한다"며 "미국 쪽에서 이야기한 것은 다 고민하고 있다"고 밝혔다.LG에너지솔루션은 귀국한 LG에너지솔루션 직원 및 설비 협력사 전원에 대한 장기 유급휴가를 주기로 했다.기간은 귀국 직후부터 추석 연휴 종료까지 약 한 달이다.향후 4주 내 건강검진을 지원하기로 했고, 이를 위해 권역별 1~2개 의료검진기관을 확보했다.추가 정밀검진이 필요한 때는 검사료도 지원하기로 했고, 심리 상담 프로그램도 지원한다.한편 정부는 구금됐던 한국 근로자들이 향후 미국 재입국 때 불이익이 없도록 하겠다는 미국 측 약속을 받은 상태라고 전했다.한국인 구금 관련 협상을 위해 방미했던 조 장관은 12일 인천국제공항을 통해 귀국하면서 취재진과 만나 "이 (비자) 문제를 근본적으로 해결하겠다"고 밝혔다.조 장관은 "새로운 비자 카테고리를 만드는 것, 한국에서 기업투자와 관련된 업무에 종사하는 분들이 가장 빠르게 비자를 받을 수 있도록 주한미국대사관에 별도 데스크 설치하는 것 등을 포함해 논의할 워킹그룹을 만들기로 미 국무부와 외교부 간에 합의했다"고 말했다.이어 미대사관의 별도 데스크는 "금방 이뤄질 것으로 본다"고 밝혔다. 그는 워킹그룹은 "최소한 국장급에서 만들고, 가장 이른 시일 내 결성될 것"이라고 덧붙였다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com