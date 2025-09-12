이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실청사에서 열린 6경제단체와 기업인 간담회에서 이재용 삼성전자 회장의 발언을 듣고 있다. 2025.06.13. 대통령실사진기자단/국민일보 김지훈

이재용 삼성전자 회장의 주식재산이 이재명 대통령의 취임 100일인 지난 11일 처음으로 18조 원을 넘어섰다.12일 한국CXO연구소에 따르면 이 회장이 보유한 7개 상장사 주식의 평가약은 지난 11일 종가 기준 18조 5157억원으로 집계됐다. 이는 이재명 대통령이 공식 취임한 지난 6월 4일 (14조 2852억원)보다 29.6% 증가한 수치다.이 회장이 보유한 주식은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등이다.주식이 급증한 데에는 삼성전자 주가 상승의 영향이 컸다. 이 회장이 보유한 삼성전자 기줍 가치는 6월 4일 5조 6305억원에서 지난 11일 7조 1502억원으로 1조 5196억원(27%)늘었다.삼성생명도 같은 기간 주당 10만 8800원에서 16만 900원으로 오르며 평가액은 2조2716억원에서 3조3595억원으로 1조원 이상 증가했다. 상승률은 47.9%에 달했다.같은 기간 삼성물산 보유 주식 가치는 5조 3462억원에서 6조 3186억원으로 삼성SDS는 9453억 원에서 1조 1639억 원으로 각각 18.2%, 23.1% 상승했다.이 회장의 주식재산이 18조 원을 얻은 것은 2021년 4월 이건희 선대회장으로부터 상속을 받은 이후 처음이다. 상속 안이 발표된 당시 그의 주식 가치는 15조 6167억 원 수준이었다.오일선 한국CXO연구소 소장은 “이재용 회장의 주식재산이 향후 20조원대로 높아지려면 지금보다 10% 이상 주식평가액이 상승해야 한다”며 “이 회장이 20조원대 주식재산으로 진입하려면 삼성전자 주가는 9만원 내외, 삼성물산 20만원 내외, 삼성생명과 삼성SDS는 17만원 내외를 동시에 기록해야 할 것”이라고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com