이직 경력자 10명 중 3명, ‘중고신입’ 선택

경력을 갖춘 이직 희망자 10명 중 3명은 신입 포지션에 다시 지원한 것으로 나타났다. 최근 취업 시장에서 ‘중고신입’ 전략이 확산하는 추세다.채용 플랫폼 캐치가 최근 3년간 이직을 시도한 경력자 8,371명의 지원 현황을 분석한 결과, 약 26%(2,193)가 신입 포지션에 지원했다. 경력이 있음에도 신입으로 다시 도전하는 ‘중고신입’ 현상이 수치로 확인된 것이다.중고신입 지원자의 기업 규모별 이동을 보면 중소기업 출신의 49%가 대기업(21%)이나 중견기업(25%)으로 지원해 ‘규모 확장형’ 이직이 두드러졌다. 중견기업 출신도 23%가 대기업으로 이동했다. 대기업 출신은 72%가 동일 대기업 내 신입으로 지원해, 재진입을 선택하는 경향이 높았다.업계별로는 IT·통신(76%)과 제조·생산(75%) 분야에서 동일 업계 재지원이 높게 나타났다. 기업 수와 채용 기회가 많아 경력을 활용한 이직이 용이하기 때문으로 풀이된다. 반대로 은행·금융 업종은 타 업계 이동 비중이 72%로, 업계 이동은 상대적으로 적었다.이어서 △건설/토목(62%) △서비스(59%) △미디어/문화(55%) △교육/출판(52%) △판매/유통(51%) 순으로 동일 업계 내 이동이 많았다.직무별로는 IT/인터넷(88%)과 건설(81%), 연구개발/설계(79%) 등 전문성이 요구되는 분야에서 동일 직무 이동이 활발했다. 반면 서비스(60%), 교육(50%) 직무에서는 절반 이상이 타 직무로 전환해 직무 전환 경향을 보였다.이외에도 △경영/사무(73%) △무역/유통(72%) △생산/제조(66%) △마케팅/광고/홍보(63%) △미디어(60%) △영업/고객상담(58%) △디자인(54%) △전문/특수직(53%) △교육(50%) △서비스(40%) 순으로 동일 직무 내 이동이 활발했다.취업준비생 사이에서도 중고신입 전략이 주목받고 있다. 진학사 캐치가 지난 2월 Z세대 취준생 1,953명을 대상으로 실시한 조사 결과, 응답자의 70%가 “목표 기업에 취업하기 위해 중고신입 전략을 고려한다”고 답했다. 특히 “중소·중견·스타트업 등에서 먼저 경험을 쌓고 이직하겠다”는 응답이 63%로 가장 높았다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “중고신입은 현실적인 취업 전략으로 자리잡았으며, 특히 규모가 작은 기업에서 더 큰 기업으로 이동하는 경향이 두드러진다”고 말했다. 이어 “기업도 단순 신입으로 보기보다 경험과 적응력을 함께 살펴볼 수 있는 기준과 온보딩 제도를 마련할 필요가 있다”고 조언했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com