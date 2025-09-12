대홍기획, 가뭄 재난 강릉시에 생수 1만 병 긴급 구호. 사진=대홍기획

대홍기획이 강원도 강릉시의 극심한 가뭄 피해 극복을 위해 롯데칠성음료의 아이시스 2리터 생수 1만병을 긴급 기부했다고 12일 밝혔다.이번 기부는 장기 가뭄으로 생활용수 확보에 어려움을 겪고 있는 강릉 시민을 돕기 위한 것으로, 사회복지공동모금회와 강릉시청을 통해 급수 취약계층 등 긴급 지원이 필요한 지역에 전달될 예정이다.강릉시는 지난달 30일 가뭄 재난사태를 선포하고, 시민들의 피해를 최소화하기 위해 제한급수 조치 등을 시행 중이다. 대홍기획이 기부한 아이시스는 안정적인 식수 확보에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.대홍기획은 2023년부터 강릉에 롯데칠성음료 처음처럼&새로 브랜드 체험관을 구축·운영하며 지역사회와의 상생을 이어오고 있다.이러한 인연을 바탕으로 강릉지역에 대한 사회적 책임과 역할을 다하고자, 롯데그룹 계열사인 롯데칠성음료와 협력해 지원에 나섰다.롯데칠성음료는 지난 8월 말 아이시스 2리터 5만2000병 등을 기탁하고, 하루 약 15톤의 식수를 공급할 수 있는 대관령샘터를 개방하는 등 발 빠르고 적극적인 구호 활동을 이어가고 있다.김덕희 대홍기획 대표는 “강릉 시민들께서 겪고 계신 불편과 어려움에 깊이 공감하며, 작지만 실질적인 도움이 되기를 바라는 마음으로 긴급 구호를 결정했다”며 “이번 기부가 나눔의 물결로 확산되어 하루빨리 강릉 지역의 어려움을 극복하는 데 힘이 되기를 바란다”고 전했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com