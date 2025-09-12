국제 금 가격 또 사상 최고 사진=연합뉴스

금값이 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 미국의 금리 인하 기대와 달러 약세, 글로벌 중앙은행들의 금 보유 확대 등이 맞물리며 금 시장에 과열 조짐이 짙어지고 있다.11일 일본 니혼게이자이(닛케이)신문은 “골드만삭스의 금값 시나리오가 시장에서 주목받고 있다”며 “러시아와 중동의 정세 악화가 우려되는 가운데 안전자산인 금으로 자금이 쏠리는 흐름은 계속될 전망”이라고 보도했다.골드만삭스는 최근 보고서에서 미국 중앙은행(이하 연방준비제도, 연준)의 독립성 훼손 가능성을 거론하며 미 국채 민간 보유분의 1%만 금으로 이동해도 금값이 내년 상반기 중 온스당 5000달러(약 696만 5000원)까지 급등할 수 있다고 주장했다. 이는 한 돈 기준(3.75g) 약 100만원에 육박하는 수치다.이에 닛케이는 “1달러를 147엔으로 환산해 골드만삭스 전망치를 적용하면 금 1㎏의 가격은 2360만 엔(약 2억2250만 원)이 된다”며 “이는 동일본 부동산유통기구의 8월 보고서에서 야마가타현 신축 단독주택의 평균 가격인 2168만엔(약 2억440만원)을 웃도는 금액”이라고 설명했다.닛케이는 “스마트폰 크기의 금괴로 집 한 채를 살 수 있는 세상이 올 수도 있다”고 전했다.하지만 이 같은 전망은 금시장에 대한 투기적 기대 심리를 부추길 수 있다는 우려도 함께 커지고 있다.금값 급등의 배경으로는 연준의 금리 인하 기대가 지목된다. 최근 고용지표 부진으로 시장에서는 연준이 다음 주 최소 0.25%포인트 금리를 내릴 것으로 보고 있으며 일부 투자자들은 0.5%포인트 ‘빅컷’ 가능성까지 점치고 있다.여기에 달러 약세까지 겹치며 금 값 상승에 힘을 보태고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수(DXY)는 현재 97선 중반에서 움직이고 있으며 이는 지난해 말 110선에 근접했던 수준에 비해 크게 하락한 것이다.전문가들은 금값의 비정상적인 상승세가 실물경제와 괴리된 자산 거품으로 이어질 가능성을 경고하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com