스타트업얼라이언스 주최, 피그마, 구글, EO 스튜디오, 트웰브랩스 등의 다양한 산업과 직군의 연사 참여

11일 스타트업얼라이언스 '실리콘밸리의한국인 2025'에서 안성호 클레이디스 대표가 발표를 하고 있다(사진=스타트업얼라이언스)

11일 스타트업얼라이언스 '실리콘밸리의한국인 2025'에서 커리어 세션 패널토크가 진행되고 있다.(사진=스타트업얼라이언스)

스타트업얼라이언스는 11일 고려대학교에서 '실리콘밸리의 한국인 2025' 행사를 성황리에 개최했다. '실리콘밸리의 한국인'은 미국 전역에서 활동 중인 한인 창업자와 실무자의 목소리를 직접 듣는 자리로, 올해로 13년째 개최되고 있는 컨퍼런스다.올해 행사는 고려대 스마트미디어 서비스 연구센터와 공동으로 개최됐다. 특히 이전과 달리 비개발자 중심의 연사진을 구성해, 다양한 분야의 학생과 실무자들에게 미국 현지에서 활약하는 한국인들의 경험을 폭넓게 전달하고자 기획됐다.첫 번째 세션 '글로벌 무대에서 커리어 설계하기'에서는 미국 기업에서 커리어를 쌓고 있는 3명이 연사로 참여했다. 비즈니스인사이더(Business Insider) 김의준 기자, 구글 제미나이(Google gemini) 이혜진 시니어 프로덕트 마케팅 매니저, 피그마(Figma) 김준식 프로덕트 디자이너가 무대에 올라 미국 무대에서의 생존 전략과 성장 방안을 공유했다. 패널 토크는 한국일보 이서희 기자가 모더레이터를 맡아 세 연사의 경험을 유기적으로 연결했다.이어진 두 번째 세션은 '스타트업, 왜 실리콘밸리일까?'를 주제로 한 창업가 세션으로 진행됐다. 클레이디스 안성호 대표, EO 스튜디오 김태용 대표, 트웰브랩스 윤은경 PM이 참여해 실리콘밸리에서의 사업 기회, 시장 문화, 투자 생태계 등 현지 경험을 생생히 전달했다. 패널 토크는 스파크랩 이희윤 상무가 모더레이터로 진행하며, 미국 진출 스타트업의 고충과 실질적인 팁을 공유하는 자리가 마련됐다.스타트업얼라이언스 이기대 센터장은 "지난해 국외 창업기업도 국내 VC 투자를 받을 수 있도록 법이 개정되면서, 스타트업 생태계에도 큰 변화가 예상된다"며, "실리콘밸리라는 단어가 다소 진부하게 들릴 수는 있지만, AI 시대에도 여전히 우리가 배워야 할 중요한 대상이다"라고 말했다.