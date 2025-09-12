아이스토어, 아이폰17 출시 당일 선착순 고객에 AirPods 4 증정

Apple Premium Partner 아이스토어(i store)를 운영하는 넵튠코리아가 iPhone 17 출시일에 맞춰 출시 당일 현장 구매 고객 대상 얼리버드 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 아이스토어 입점 5개 지점에서 동시에 진행되며, 선착순 고객에게 AirPods 4가 사은품으로 제공된다.이벤트는 롯데백화점 ▲인천점 ▲김포공항점 ▲동탄점 ▲광복점, 그리고 AK플라자 입점 매장에서 진행된다. 각 매장별 선착순 30명의 iPhone 17 구매 고객에게 AirPods 4가 증정된다. 추가 금액 결제를 통해 다른 AirPods 모델로 변경할 수 있으며, AppleCare+는 17% 할인된 가격으로 구매 가능하다.iPhone 17 사전예약 고객에게는 iPhone 스타터 키트(ACCENT 클리어 케이스, 강화유리 필름)가 제공되며, AppleCare+ 15% 할인 혜택도 함께 적용된다. 또한, 백화점별 추가 혜택도 마련됐다. 롯데백화점 입점 매장에서는 구매 금액에 따라 최대 3만 L. POINT가 제공되며, AK플라자 입점 매장에서는 신한플러스카드 결제 시 최대 9만원 상당 상품권이 증정된다.iPhone 17은 9월 12일(금) 오후 9시부터 사전예약이 가능하다. 이보다 앞서 Apple Watch 신제품과 AirPods Pro 3는 9월 11일(목) 오전 10시부터 사전예약을 진행 중이며, Apple Watch 사전예약 구매 고객에게는 2만원 상당의 케이스가 사은품으로 제공된다.넵튠코리아 조태율 대표는 “iPhone 17 출시를 기다려온 고객들을 위해 준비한 얼리버드와 사전예약 혜택은 단순한 구매가 아닌 특별한 경험으로 기억될 것”이라며, “앞으로도 아이스토어는 Apple 신제품을 가장 빠르고 특별하게 만날 수 있는 기회를 마련하겠다”고 말했다.새로운 iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro 3는 전국 아이스토어 오프라인 매장과 아이스토어 공식 홈페이지, 롯데백화점 온라인몰을 통해 사전예약 일정에 맞춰 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com