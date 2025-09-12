K2 Safety-EIDER SAFETY, ‘2025 한국건설·안전박람회’ 첫 참가

프리미엄 산업안전 브랜드 K2 Safety(케이투세이프티)와 EIDER SAFETY(아이더세이프티)가 오는 17일부터 19일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2025 한국건설·안전박람회’에 처음으로 참가한다.두 브랜드는 안전화 라인업을 중심으로 전시를 구성해 현장에서 차별화된 기능과 디자인을 선보일 예정이다. 이와 더불어 워크웨어 및 안전용품 제품군도 함께 소개해 산업 현장에서 필요한 토털 안전 솔루션을 제안한다.K2 Safety는 초경량 소재로 제작된 LT 시리즈 안전화와 방수·투습 기능이 강화된 고어텍스 안전화 등 대표 제품을 공개한다. 특히 작업자의 피로도를 줄이고 안전성을 높인 혁신적인 기술을 강조하며 업계 관계자들의 이목을 끌 것으로 기대된다.EIDER SAFETY는 스니커즈와 보드화 스타일의 안전화를 비롯해 첼시부츠 타입 안전화, 새로운 컬러 라인업 등 디자인과 기능을 겸비한 제품군을 전시한다. 아웃도어 감성을 접목한 차별화된 스타일로 젊은 세대부터 현장 종사자까지 폭넓은 공감을 이끌어낼 계획이다.이번 전시를 통해 두 브랜드는 산업 안전 분야의 새로운 가능성을 제시하며, 안전화 중심의 혁신과 워크웨어·안전용품까지 아우르는 종합 안전 브랜드로서의 입지를 강화한다는 전략이다.한편, K2 Safety 관계자는 “지난 스마트안전보건박람회를 통해 시장과 고객으로부터 긍정적인 반응을 확인할 수 있었다”며, “이번 한국건설·안전박람회 참가 역시 더 많은 분들에게 제품의 우수성과 차별성을 선보일 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com