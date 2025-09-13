사진=한국경제신문

서울 아파트값이 지난 한 주간 0.09% 오르며 다시 오름세를 보이고 있다. 6·27 대출 규제 이후 상승세가 꺾였던 강남 3구와 마·용·성 지역, 광진구까지 아파트 상승세가 조금씩 커진 모습이다.13일 한국부동산원에 따르면 9월 둘째주(8일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과, 서울 아파트값은 0.09% 올라 전주(0.08%)보다 상승폭이 소폭 커졌다.서울 25개 자치구 모두 아파트값이 전주보다 상승한 가운데, 17개 자치구에서 상승폭이 전주보다 확대됐다.성동·광진·마포구는 지난주에 이어 주간 단위 상승률이 가장 높은 1~3위를 기록했다. 성동구(0.2%→0.27%), 광진구(0.14%→0.2%), 마포구(0.12%→0.17%)가오름폭이 컸다. 용산구도 0.13%에서 0.14%로 상승폭이 소폭 확대됐다.수도권과 규제지역 주택 구매 때 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 6·27 대책 이후 주춤하던 수요가 선호지역 중심으로 다시 살아나고 있다는 분석이다.부동산원은 “재건축 추진 단지와 역세권·대단지 등 선호단지 중심으로 매매가격이 상승하고상승거래가 체결되면서 서울 전체 아파트값이 올랐다”고 설명했다.다만 이번 조사는 정부 첫 주택공급 계획인 ‘9·7 대책’ 발표 이튿날 기준으로 집계해 공급대책 발표 이후 시장 반응은 반영되지 않았다.한편 이 기간 전국 주간 아파트 매매가격은 0.01%로 상승했다. 지역별로는 수도권(0.02%→0.03%)은 상승폭 확대, 지방(-0.02%→-0.02%), 5대광역시(-0.03%→-0.02%)에서는 하락 폭이 이어졌다.김정우 기자 enyou@hankyung.com