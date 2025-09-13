13일 한국부동산원에 따르면 9월 둘째주(8일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과, 서울 아파트값은 0.09% 올라 전주(0.08%)보다 상승폭이 소폭 커졌다.
서울 25개 자치구 모두 아파트값이 전주보다 상승한 가운데, 17개 자치구에서 상승폭이 전주보다 확대됐다.
성동·광진·마포구는 지난주에 이어 주간 단위 상승률이 가장 높은 1~3위를 기록했다. 성동구(0.2%→0.27%), 광진구(0.14%→0.2%), 마포구(0.12%→0.17%)가오름폭이 컸다. 용산구도 0.13%에서 0.14%로 상승폭이 소폭 확대됐다.
수도권과 규제지역 주택 구매 때 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 6·27 대책 이후 주춤하던 수요가 선호지역 중심으로 다시 살아나고 있다는 분석이다.
부동산원은 “재건축 추진 단지와 역세권·대단지 등 선호단지 중심으로 매매가격이 상승하고상승거래가 체결되면서 서울 전체 아파트값이 올랐다”고 설명했다.
다만 이번 조사는 정부 첫 주택공급 계획인 ‘9·7 대책’ 발표 이튿날 기준으로 집계해 공급대책 발표 이후 시장 반응은 반영되지 않았다.
한편 이 기간 전국 주간 아파트 매매가격은 0.01%로 상승했다. 지역별로는 수도권(0.02%→0.03%)은 상승폭 확대, 지방(-0.02%→-0.02%), 5대광역시(-0.03%→-0.02%)에서는 하락 폭이 이어졌다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
