포스코, 임금협상 가결···'임금 11만원 인상·지원금 400만원'

포스코 노사가 마련한 2025년 임금 및 단체협약 잠정합의안이 13일 조합원 투표를 통해 가결됐다.이날 조합원을 대상으로 실시한 온라인 찬반투표 결과, 선거인수 8,426명 중 8,149명이 투표에 참여하여 찬성 5,848표(71.76%), 반대 2,301표(28.24%)로 가결됐다.이번 조합원 찬반투표에서는 작년 대비 다소 높은 71.76% 찬성률이 나왔다. 이는 글로벌 공급 과잉, 수요산업 둔화, 미국발 50% 관세부과 등 철강산업이 당면하고 있는 구조적 어려움을 탈피하기 위해 교섭을 조기에 마무리하고, 철강경쟁력 회복과 안전한 작업장 실현을 위해 노사가 함께 노력하자는 절실함이 반영된 결과로 풀이된다.앞서 5일 포스코 노사가 도출한 잠정합의안 주요 내용은 ▲ 기본임금 11만원 인상 ▲ 철강경쟁력 강화 공헌금 250만원 ▲ WSD 15년 연속 세계 최고 철강사 선정 축하 우리사주 취득 지원금 400만원 ▲ 정부의 민생회복 기조 동참 및 지역 소상공인과의 상생 지원 등 K-노사문화 실천장려를 위한 지역사랑 상품권 50만원 ▲ 현장내 작업중지권 사용 확대를 통한 안전조치 강화 등이다.포스코는 9월 17일 이희근 사장, 김성호 노조위원장이 참석한 가운데 2025년 임단협 조인식을 가질 예정이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com