15일 기업분석연구소 리더스인덱스가 30대 그룹 상장사 219곳의 시가총액을 분석한 결과, 전체 시총은 올해 1월 2일 1500조2219억원에서 지난 10일 기준 2099조8306억원으로 40.0% 증가했다.
그룹별로 보면 영풍(30위)을 제외한 29개 그룹의 시총이 모두 증가했고, 삼성·SK 등 5개 그룹을 제외한 25개 그룹의 순위가 바뀌었다.
시총 증가율 1위 그룹은 한화였다. 한화의 시총은 44조8068억원에서 118조1583억원으로 163.7% 급증했다.
전통적으로 삼성·SK·현대차·LG 4대 그룹만이 시총 100조원을 넘겼지만, 한화가 그 문턱을 넘었다.
한화에어로스페이스는 전체 219개 상장사 중 시총 증가액 3위를, 한화오션은 5위를 차지할 정도로 뚜렷한 성장세를 보였다.
증가율 2위에 오른 미래에셋의 시총은 5조8826억원에서 14조7285억원으로 150.4% 뛰었다.
이는 상법 개정 영향으로 증시 기대감이 커지면서 미래에셋증권 주가가 급등한 결과로 풀이된다.
효성은 7조2596억원에서 17조4874억원으로 140.9% 늘며 3위를 기록했다.
10조원이 넘는 증가분의 대부분은 효성중공업에서 나왔다. 효성중공업은 인공지능(AI) 보급 확산에 따른 전력 인프라 투자 기대와 고수익 전력기기 수요에 힘입어 시총이 242.7% 불어났다.
두산은 원자력 모멘텀을 타고 시총이 138.8% 늘며 4위에 등극했다. 두산에너빌리티의 시총은 11조5685억원에서 40조991억원으로 246.6% 급등했다.
LS는 12조3654억원에서 20조6857억원으로 67.3% 증가하며 5위에 자리했다. 주력 계열사 LS일렉트릭의 시총이 77.9% 늘며 성장을 견인했다. AI 확산에 따른 전력 설비 수요 증가가 반영된 결과다. HD현대는 79조2896억원에서 131조8215억원으로 66.3% 늘며 6위를 차지했다. 증가액만 52조원에 달해 금액만 놓고 보면 한화에 이어 두 번째로 크다.
이로써 HD현대 역시 한화와 함께 새롭게 '시총 100조원' 반열에 올랐다.
SK는 시총이 200조3384억원에서 319조6166억원으로 59.5% 증가해 7위에 올랐다.
이어 농협(57.5%↑), HMM(56.1%↑), 카카오(50.1%↑) 순이었다.
시총 규모 기준으로는 삼성이 1위를 지켰다. 삼성은 503조7408억원에서 674조9706억원으로 34.0% 늘며, 30대 그룹 전체 시총(2099조8306억원)의 약 32%를 차지했다.
SK는 2위를 지켰고, 3위와 4위는 순서가 뒤바뀌었다.
현대차가 135조176억원에서 172조1879억원으로 27.4% 증가하며 LG를 제쳤다. LG는 3.0% 늘어난 145조5088억원으로 4위로 밀려났다.
HD현대는 5위 자리를 유지했고, 한화는 7위에서 6위로 한 계단 올랐다. 반면 쿠팡은 한화의 선전에 밀려 7위로 내려갔다.
이 밖에 두산은 12위에서 8위로 상승했고, 포스코는 다른 그룹들의 가파른 성장세에 밀려 8위에서 10위로 내려앉았다.
