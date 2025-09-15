게티이미지뱅크

지난해 유흥업소에서 지출된 법인카드 결제액이 6000억원에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 그 중 룸살롱에서만 3200억원이 넘게 사용돼 절반 이상을 차지했다.15일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 김영진 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 법인들이 접대비 명목으로 사용한 금액은 총 16조 2054억원으로 잠정 집계됐다.이는 전년 15조 3246억원과 비교해 5.7% 증가한 수치다특히 이 중 유흥업소에 사용한 법인 카드 금액은 5962억원으로 6000억원에 육박했다. 직전 해인 2023년 6244억원보다 4.5% 감소했지만 크게 줄어들지 않았다.유흥업소 법인 카드 사용액은 2020년 4398억원에서 2021년 코로나 여파로 2120억원으로 절반 이상 줄었다. 2022년부터 5638억원으로 증가했다가 2023년에는 6244억원으로 늘었다.최근 5년간 유흥업소 결제 금액을 합산하면 무려 2조 4362억원에 이른다.유흥업소 사용액 약 6000억원 중 룸살롱이 3281억원으로 전체의 55%를 차지했다. 이어 단란주점(1256억원), 요정(723억원)이 뒤를 이었다. 극장식 식당(534억원), 나이트클럽(168억원) 등에서도 법인 카드가 쓰였다.이는 일부 기업들이 유흥업소에서는 아예 결제가 되지 않는 이른바 ‘클린 법인카드’를 도입하고 있지만 룸살롱 술접대가 여전히 만연하다는 것을 보여주는 방증이다.지난해 골프장에서 결제한 법인 카드 사용액 역시 2조 585억원에 달했다. 전년(1조 8712억원)보다 10% 늘어난 수치다.김영진 의원은 “과세 당국은 유흥업소에서 사용한 업무 추진비에 대해서는 공제 한도를 축소하는 방안을 검토할 필요가 있다”며 “기업 역시 불필요한 업무 추진비를 줄이고 연구개발(R&D) 등 경쟁력 강화에 나서야 할 것”이라고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com