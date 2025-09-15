대통령실사진기자단

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 54.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 전주 대비 1.5%포인트(p) 하락한 수치다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8~12일 전국 만 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행 지지도는 54.5%로 전주 대비 1.5%p 하락했다.‘잘못함’이라고 응답한 부정평가는 41.1%로 전주보다 1.9%포인트 상승했다. ‘잘 모름’이라는 응답은 4.4%였다.리얼미터 측은 “주 중반 양도세 대주주 기준 유지 입장 발표로 코스피 지수가 최고치를 경신하며 긍정적 영향을 미쳤다”면서 “주 후반 대통령 취임 100일을 맞아 권성동 의원 체포동의안 가결과 3대 특검법 관련 여야 합의 결렬 등 정치적 혼란이 부정적 영향을 줬다”고 분석했다.지난 11~12일 전국 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.3%로 전주 대비 0.3%p 하락했고, 국민의힘은 36.4%로 0.2%p 상승했다.민주당은 2주 연속 하락한 반면, 국민의힘은 3주 연속 완만한 상승세를 이어가며 양당간 격차는 7.9%p로 좁혀졌다.이어 개혁신당 4.4%, 조국혁신당 2.6%, 진보당 1.5%, 기타 정당 2.0% 순이었다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 8.7%로 나타났다.리얼미터 측은 “민주당은 중도층에서 지지율이 큰 폭으로 하락한 반면, 국민의힘은 상당 폭 상승했다”며 “민주당의 지지율 하락은 당 지도부 간의 특검법 합의 혼선 등 내부 갈등이 영향을 미친 것으로 보이며, 국민의힘은 특검법 논의에서 강경한 입장을 고수하며 반사이익을 얻었다“고 평가했다.두 조사는 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 5.1%, 4.2%였다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com