노후 대비를 위한 안정적이고 예측 가능한 수익을 중시하는 투자 성향이 반영된 결과다.
15일 미래에셋증권이 공개한 판매 통계와 고객 설문에 따르면 최근 1년간 개인 투자용 국채에 투자한 고객 중 50대가 39.3%로 가장 많았고 이어 40대가 21.7%로 집계됐다.
두 연령대를 합치면 전체 투자자의 61%에 달했다.
이들은 대체로 노후 대비를 위한 국채를 선택했다. ‘노후 준비’가 투자 목적이라고 답한 비율은 63%로 ‘분산투자·안전자산’이라는 응답(26%)보다 훨씬 높았다. 이는 40대부터 노후에 대한 준비 시점이 빨라지고 있다는 점을 보여준다.
개안투자용 국채는 원리금 상환이 확실하고 세후 수익이 예측 가능해 현금 흐름 관리에 유리하다. 이자소득에 대해 분리과세(14%)가 적용되며 표면금리와 가산 금리에 연 복리를 더해 만기 시 일괄 지급되는 구조다.
투자자들이 꼽은 국채의 매력은 ‘분리과세(42%)’가 가장 많았고 이어 ‘안정형 상품(31%)’, ‘경쟁력 있는 금리(27%)’ 순이었다. 특히 고소득자에게 분리과세는 중요한 투자 유인으로 작용하고 있다.
한번 투자한 뒤 재청약에 나선 비율도 높았다. 전체 투자자의 60%가량이 두 번 이상 청약했으며 평균 재청약 횟수는 3.76회였다. 10번 이상 청약한 투자자도 11%에 달했다.
중도환매는 지난해 7월부터 가능 했지만 실제 환율은 낮았다. 7월에 전체 발행액 대비 1.5%(31억5000만 원), 8월은 1%(40억 원)에 그쳤다.
유의할 점도 있다. 일반 채권처럼 매매차익을 노릴 수 없고 중도 환매 시에는 가산 금리와 분리과세 혜택이 제외된다. 또한 해당 국채는 상속·유증 등 예외를 제외하면 소유권 이전이 불가능하다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지