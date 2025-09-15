이노션 미국법인 레슬리 배럿 최고 책임자. 사진=이노션

이노션이 광고업계 30년 경력의 베테랑인 레슬리 배럿을 미국법인 ‘최고 책임자(President)’로 영입했다고 15일 밝혔다.이노션 미국법인은 ‘최고 책임자’란 직책을 새롭게 신설하고, 업계에서 탁월한 성과를 인정받아온 레슬리 배럿을 선임했다.이번에 신설된 최고 책임자 직책은 CEO 바로 아래의 최고 경영진 직위로, 현지인 출신의 미국 시장 전문가를 임명했다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.배럿은 앞으로 ▲조직 운영 ▲신사업 및 성장 전략 구축 ▲클라이언트 서비스 및 AI 등 기술 혁신을 총괄하며, 이노션의 글로벌 경쟁력 강화와 미국 시장 내 영향력 확대를 이끌 예정이다.레슬리 배럿은 세계적 광고회사 굿비 실버스타인 앤드 파트너스(GS&P)에서 이노션 합류 전까지 최고 책임자(President) 겸 공동 경영자로 역할을 수행해온 업계 전문가로 고객과 임직원의 충성도를 높이고 굵직한 신규 비즈니스를 수주하는 등 GS&P의 유기적 성장을 이끌어 왔다.실제로 세계적인 아이스크림 브랜드인 하겐다즈 등을 보유한 다국적 식품회사인 제너럴 밀스, 미국 크래프트 비어 시장을 대표하는 프리미엄 맥주 브랜드인 사무엘 아담스 등 글로벌 브랜드 캠페인을 진두지휘해왔으며, 오랜 기간 BMW 마케팅을 총괄해오면서 성과를 인정받아 2023년에는 Mini 브랜드까지 담당하며 폭넓은 자동차 산업 경험을 쌓아왔다.레슬리 배럿은 특히 인공지능(AI) 등 신기술을 적극 활용해 전략과 크리에이티브 역량을 강화하는 데 주력하고 있어, 이노션의 혁신을 가속화할 핵심 인물로 기대되고 있다.이노션 미국법인은 배럿의 이번 합류를 계기로 미국 시장은 물론, 글로벌 시장에서의 입지를 한층 넓혀갈 계획이다.한편 이노션 미국법인은 지난 5월 최고 전략 책임자(CSO)에 디지털·미디어·PR 분야 등에서 전략 전문 경력을 지닌 ‘리 마이콘’을 새롭게 영입한 바 있다.마이콘은 브랜드 전략은 물론 비즈니스 성과 전략까지 아우르는 풍부한 경력을 보유했으며, 다양한 산업군에서 전략적 리더십을 발휘해왔다.이노션 미국법인은 레슬리 배럿의 합류를 계기로 미국 시장은 물론 글로벌 시장에서의 입지를 한층 넓혀갈 계획이다.이노션 글로벌 비즈니스 총괄이자 미국법인 CEO 전일수 부사장은 “레슬리 배럿과 리 마이콘의 합류는 이노션에 매우 의미 있는 전환점”이라며 “두 사람은 열정과 전략적 통찰을 겸비한 글로벌 마케팅 업계의 검증을 마친 리더로, 이노션의 비전과도 완벽히 부합해 우리의 비즈니스 경쟁력과 기술 혁신, 그리고 조직 문화가 한 단계 도약할 것으로 기대한다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com