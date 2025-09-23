[2025 한국고객만족도 1위] 프로폴리스 건강기능식품, 트루블루

트루블루가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 건강기능식품(프로폴리스) 부문을 7년 연속 수상했다.트루블루(TRUE BLUE)는 청정 국가 호주에 본사를 둔 RBK Nutraceuticals Pty Ltd(RBK)의 건강기능식품 브랜드로 전 세계적인 높은 인지도를 바탕으로 국내 시장에서도 꾸준한 성장을 보여주고 있다.트루블루 프로폴리스는 엄선된 원료로 생산돼 15개국에 수출되며 국내에서는 캡슐과 캔디, 스프레이가 수입되고 있다. 주요 판매처로는 코스트코홀세일 등이다.프로폴리스는 유기물과 미네랄이 풍부하고 미네랄 비타민, 아미노산, 지방, 유기산 플라보노이드 등의 성분이 함유되어 있어 항염, 면역증강 등에 효과가 있다. 호주 RBK의 트루블루 프로폴리스는 한국뿐만 아니라 호주, 일본, 대만에서도 판매 중이다.트루블루 관계자는 “트루블루 프로폴리스가 한국고객만족도 1위를 7년 연속 수상한 것은 모두 고객의 성원 덕분이다”라며 “고객의 신뢰와 믿음으로 이뤄진 만큼 보다 더 엄격하고 좋은 품질의 제품을 제공함으로 고객에게 보답하도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com