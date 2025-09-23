[2025 한국고객만족도 1위] 종합 온라인 교육기업, 에듀피디

에듀피디가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 교육(공무원자격증교육) 부문을 7년 연속 수상했다.에듀피디는 1996년 창립 이래 올해로 29주년을 맞이한 온라인 교육기업이다. 7·9급 공무원, 군무원 강좌는 물론 건설, 산업안전, 소방, 환경, 산림분야(산업)기사 자격증 및 나무의사 면허 등 국가공인 자격 수험과정과 자기개발 분야의 온라인 콘텐츠 교육 서비스를 제공하고 있다.특히 정년이 보장되는 공무직과 청원경찰 등 무기계약 근로자 채용을 준비할 수 있는 전용 강의와 커리큘럼을 개발해 양질의 일자리를 획득할 수 있는 교육 강좌를 대폭 확대하고 있다.또한 온라인 교육 콘텐츠 운영에 대한 우수성을 검증받아 공무원 노조와 마이스터고 고등학교 및 각 계 기업을 대상으로 위탁교육을 실시하고 있으며 기업부설 연구소에서 출간한 공무원 및 자격증, 간호사국가고시 대비 교재는 온라인 서점의 베스트셀러로 등극하며 입지를 다지고 있다.에듀피디 이미선 차장은 “고객들이 직접 평가한 만족도를 바탕으로 수상한 상이라 더욱 뜻깊은 일이라 생각한다”며 “앞으로도 더 좋은 교육 콘텐츠로 개인과 사회의 성장에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com