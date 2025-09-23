[2025 한국고객만족도 1위] 유아용품 전문 브랜드, 릿첼

릿첼이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 유아용품(유아의자) 부문을 7년 연속 수상했다.유아용품 전문 브랜드 릿첼의 ‘베이비 소프트 의자’는 엄마들 사이에서 ‘국민 육아템’이라고 불리며 사랑받고 있는 제품이다. 에어펌프가 내장되어 있어 별도의 펌프 없이 언제 어디서든 필요할 때 의자로 사용할 수 있고 바람을 빼면 작은 크기로 접을 수 있어 외출시에도 휴대하기 좋다.뿐만 아니라 다용도로 사용할 수 있는 만능의자로 집안과 외출 시에 사용은 물론 바닥 면에는 물 빠짐 구멍이 있어 목욕의자로, 여행지에서는 사진찍는 용도로도 폭넓게 활용할 수 있다.특히 최근 출시된 리클라이너 소프트 의자는 저월령(약 2개월)부터 사용가능한 제품으로 벨트에 부착된 벨크로 테이프를 통해 등받이 각도를 조절해 아이의 성장에 맞춰 의자 각도를 조절할 수 있고, 소프트 의자 최초로 도입한 3중 구조 노즐을 통해 공기 주입과 배출을 더욱 빠르고 편하게 넣을 수 있어 소비자들의 주목을 받고 있다.릿첼 관계자는 “육아에 도움이 됐으면 좋겠다는 마음으로 만든 제품의 노력이 7년 연속 수상으로 이어졌다”라며 “앞으로도 안전하고 소비자가 신뢰할 수 있는 제품을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com