[2025 한국고객만족도 1위] 유아용품 전문 브랜드, 릿첼

유아용품 전문 브랜드 릿첼의 ‘베이비 소프트 의자’는 엄마들 사이에서 ‘국민 육아템’이라고 불리며 사랑받고 있는 제품이다. 에어펌프가 내장되어 있어 별도의 펌프 없이 언제 어디서든 필요할 때 의자로 사용할 수 있고 바람을 빼면 작은 크기로 접을 수 있어 외출시에도 휴대하기 좋다.
뿐만 아니라 다용도로 사용할 수 있는 만능의자로 집안과 외출 시에 사용은 물론 바닥 면에는 물 빠짐 구멍이 있어 목욕의자로, 여행지에서는 사진찍는 용도로도 폭넓게 활용할 수 있다.
특히 최근 출시된 리클라이너 소프트 의자는 저월령(약 2개월)부터 사용가능한 제품으로 벨트에 부착된 벨크로 테이프를 통해 등받이 각도를 조절해 아이의 성장에 맞춰 의자 각도를 조절할 수 있고, 소프트 의자 최초로 도입한 3중 구조 노즐을 통해 공기 주입과 배출을 더욱 빠르고 편하게 넣을 수 있어 소비자들의 주목을 받고 있다.
릿첼 관계자는 “육아에 도움이 됐으면 좋겠다는 마음으로 만든 제품의 노력이 7년 연속 수상으로 이어졌다”라며 “앞으로도 안전하고 소비자가 신뢰할 수 있는 제품을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
