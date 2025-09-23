[2025 한국고객만족도 1위] 온라인 외국어 학습 서비스, 시원스쿨

시원스쿨이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 교육(제2외국어) 부문을 6년 연속 수상했다.시원스쿨은 2006년 기초영어회화 강의 콘텐츠를 시작으로 ▲스페인어 ▲일본어 ▲프랑스어 ▲베트남어 등 다양한 언어로 확장해 현재 총 20여 개 사이트를 운영하고 있는 온라인 외국어 학습 서비스 브랜드다.각 언어별 시그니처 학습법을 기반으로 왕초보 회화부터 중고급 시험까지 수준별 학습 커리큘럼을 보유 중이다. 또한 학습 일정관리, AI 질의응답, 데일리 스터디, 성취도 평가 등 온라인 영어회화 학습의 단점을 보완하기 위한 다양한 부가학습 서비스를 제공하고 있다.특히 교과서식의 딱딱한 학습법에서 벗어나 실제 외국인과의 대화에 활용할 수 있는 실용 강의와 최신 트렌드를 반영한 학습 콘텐츠를 통해 회원들의 만족도를 크게 높였다는 평가를 받고 있다.시원스쿨은 “온라인을 통해 외국어 교육의 사각지대를 해결하고 학습자들이 더 쉽게 외국어를 학습할 수 있는 환경을 마련하기 위해 노력한 결과 6년 연속 한국고객만족도 1위를 수상할 수 있었던 것 같다”며 “앞으로도 외국어교육 업계의 선두기업으로서 책임감을 가지고, 최적의 학습 콘텐츠와 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com