서울의 한 대형마트를 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 2025.6.3 사진=연합뉴스

정부가 농산물 고물가 원인으로 지목된 유통구조 개선에 본격 착수한다.현재 ‘농민→도매→중도매→소매’로 이어지는 복잡한 4단계 유통망을 온라인 중심으로 단순화해 유통 비용을 줄이고 가격 불안을 낮추겠다는 계획이다.15일 정부는 ‘농산물 유통구조 개선 방안’을 발표하고 도매시장 중심의 기존 구조를 전면 개편 하겠다고 밝혔다. 이는 이재명 대통령이 국무회의에서 “불합리한 유통구조를 과감히 개혁”하라고 지시한 데 따른 후속 조치다.핵심은 도매유통구조 단계의 축소다. 정부는 생산자와 수요처를 온라인에서 직접 연결하는 온라인 도매 시장 비중을 현재 6%에서 2030년 50%로 확대할 계획이다.현재 도매시장 물량의 84.1%가 경매 방식으로 가격이 정해지는데 이 구조가 일시적인 수급 변화에 민감하게 반응해 가격 급등락을 유발하고 있다는 판단에서다.경매 중심 도매시장은 구조적 문제로 지적됐다. 2023년 기준 농산물 유통비용율은 평균 49.2% 배추 등 엽금 채소류는 무려 64.3%에 달했다. 정부는 공영도매시장을 거치지 않고 온라인에서 직거래 활성화해 유통 비용을 대폭 줄이겠다고 밝혔다.도매시장 운영 방식도 손질된다. 가격 급락시 농민에게 일정 수준 가격을 보장해 주는 ‘출하가격 보전제’가 도입된다.또한 부실한 도매법인에 대한 지정취소를 의무화하고 신규 법인 공모를 통해 경쟁을 유도한다. 현재 5.4% 수준인 예약형 정가·수의 매매도 20303년까지 25%로 확대할 예정이다.소비자 대상 조치도 포함됐다. 정부는 내년까지 제철 농산물 가격, 판매처별 비교 정보 등을 제공하는 모바일 앱을 개발하고 지역 내 생산·소비를 연계하는 ‘로컬푸드’시스템을 확대할 방침이다. 도매시장이 소비자에게 직접 판매하는 ‘상생마트’도 가락시장에서 시범 운영된다.정부는 “2030년까지 농산물 유통 비용을 10% 절감하고 올해 1조 원 규모인 온라인도매시장도 5년 뒤에는 7조 원으로 확대하겠다”며 “생산부터 도매시장·물류·소비까지 통합적 관점에서 디지털 기반 농산물 유통구조로 대전환해 가격 안정을 추진하겠다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com