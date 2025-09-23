[2025 한국고객만족도 1위] 든든한 학문 파트너, 사피엔스논문컨설팅

사피엔스논문컨설팅이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(논문컨설팅) 부문을 6년 연속 수상했다.사피엔스논문컨설팅은 연구자들의 학문적 성장을 장기적으로 지원하는 컨설팅 모델을 제시하고 있다. 특히 인문·사회·자연과학 등 다양한 학문 분야로의 확장을 선언하며, 다학제적 연구 환경 속에서 연구자들이 보다 자유롭고 창의적인 성과를 낼 수 있도록 돕겠다는 구상이다.또한 사피엔스논문컨설팅은 ‘소통과 공감’을 핵심 가치로 내세워 차별화를 꾀하고 있다. 연구자들의 고민을 함께 나누고 연구 과정 전반에서 실질적인 힘이 되는 조력자가 되겠다는 의지가 담겼다.김동현 대표는 “국내외 학문 환경이 빠르게 변하는 상황에서, 연구자를 중심에 둔 컨설팅 철학은 앞으로 더욱 중요한 경쟁력이 될 것”이라며 “사피엔스가 제시한 비전은 연구자의 성과뿐 아니라 학문 생태계 전반에도 긍정적 영향을 줄 수 있다”고 전했다.이어 “논문은 단순히 학위 취득을 위한 요건이 아니라, 연구자가 학문 공동체에 던지는 중요한 응답”이라며 “사피엔스는 연구 여정의 시작부터 완성까지 함께하는 든든한 동반자가 되고 싶다. 아울러 앞으로 여러 학문 분야에서 활약하며, 연구자들이 안심하고 맡길 수 있는 파트너로 성장하겠다”고 덧붙였다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com