[2025 한국고객만족도 1위] 기능성 침구 전문 브랜드, HOMURO(호무로)

HOMURO(호무로)가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(침구) 부문을 6년 연속 수상했다.호무로(HOMURO)는 자체 R&D센터 및 디자인 연구소를 보유, 국내에서 흔히 접할 수 없는 신소재와 기술을 연구하는 기능성 침구 전문 브랜드다. 자체적으로 다양한 고기능성 알러지케어 침구의 제조와 생산이 가능한 8,000평 규모의 설비 및 공장을 보유하고 있는 만큼 안정적인 생산력도 갖추고 있다.특히 차렵이불의 경우, 계절성과 기능성이라는 까다로운 조건을 충족한 제품력으로 많은 주목을 받았다. 대표 제품으로는 여름철 냉감 기능을 강화한 ‘슈퍼하이쿨’과 사계절 내내 안심하고 사용할 수 있는 알러지케어 제품 ‘필굿 차렵이불’이 있다.‘슈퍼하이쿨’은 초고분자 폴리에틸렌(UHMWPE) 원단을 적용해 독보적인 접촉 냉감 수치 Q-MAX 0.496를 인증했으며, 호무로가 독자 개발한 3D 에어매쉬 이중 구조 설계를 통해 체열과 습기를 빠르게 배출한다.아울러 ‘필굿 차렵이불’은 알러지케어 기능에 집중한 사계절용 침구로, 미세먼지와 집먼지 진드기, 각종 유해 물질로부터 민감한 피부를 보호하는 기능을 갖췄다. 해당 제품은 오코텍스 1등급 안전 인증, FITI 시험연구원의 유해물질 불검출 시험을 통과했으며, 세계 아토피협회 인증까지 획득해 영유아 및 피부 민감층도 안심하고 사용할 수 있다.호무로 관계자는 “앞으로도 계절별 니즈에 맞춘 기능성 침구 개발과 고객 중심의 품질 관리를 이어 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com