[2025 한국고객만족도 1위] 프리미엄 캡슐세제 브랜드, 카포드

카포드가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 생활용품(세탁세제) 부문을 5년 연속 수상했다.카포드는 글로벌 생활용품 전문기업 ‘웰스로만센트라린’의 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 2019년 한국 시장에 론칭된 이후, 탁월한 제품력과 소비자 니즈에 맞춘 섬세한 기획력으로 빠르게 시장의 주목을 받고 있는 브랜드이다.카포드는 ‘파워플러스 캡슐세제’, ‘실내건조 캡슐세제’, ‘브라이트닝 캡슐세제’ 등 다양한 라인업을 통해 고객의 세탁 고민을 해결해왔다. 특히 세탁과 동시에 세정조까지 청소해주는 기능, 실내 건조 환경에서도 꿉꿉한 냄새 없이 오래 지속되는 향, 색상 보호에 특화된 성분 배합 등 카포드만의 혁신 기술은 소비자들로부터 높은 만족도를 이끌어냈다.이뿐만 아니라 누적 판매량 7천만 캡슐 돌파, 홈쇼핑1·2차 완판 등 눈에 띄는 성과를 이어가며 온라인과 오프라인을 넘나드는 탄탄한 고객층을 형성하고 있다.카포드 관계자는 “고객의 뜨거운 응원 덕분에 5년 연속 수상의 영예를 안을 수 있었다”며 “앞으로도 고객의 기대에 부응할 수 있도록 세제를 넘어 고객들의 라이프스타일 전반에 기여하는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com