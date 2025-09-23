[2025 한국고객만족도 1위] 남성 화장품 전문 브랜드, 오브제

오브제가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 화장품(남성화장품) 부문을 5년 연속 수상했다.오브제(OBgE)는 누구에게나 쉽고 자연스러운 스타일링을 제안하는 남성 화장품 전문 브랜드이다. 대표 제품인 ‘내추럴 커버 파운데이션’은 누적 판매량 400만 개를 돌파하며 고객들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.이외에도 ‘내추럴 커버 로션’, ‘무드체인지 립밤’ 등 메이크업에 입문하는 남성들도 부담 없이 사용할 수 있는 제품들이 인기를 끌고 있다. 최근에는 남성들의 최대 피부 고민인 피지와 모공을 집중 공략한 ‘포어 제로 라인’을 필두로 스킨케어 시장까지 성공적으로 확장했다.‘포어 제로 라인’은 과잉 피지를 컨트롤하고 모공 타이트닝에 도움을 주는 특허 성분과 가볍고 산뜻한 사용감으로 번들거림 없이 보송한 피부를 선사하는 스킨케어 라인이다. 지난해 출시된 토너·로션·무스 클레이 팩의 인기에 힘입어, 올해는 올인원·클렌저·선 케어까지 라인업을 확대하며 성장세를 이어가고 있다. 특히 ‘포어 제로 오일 컨트롤 선스틱’은 수차례 품절 대란을 일으키며 많은 주목을 받고 있다.오브제 관계자는 “앞으로도 남성들의 다양한 피부 고민을 해결할 수 있는 제품들을 선보일 예정인 만큼 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com