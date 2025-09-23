[2025 한국고객만족도 1위] 반려동물용품 전문 브랜드, 릿첼
릿첼이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 반려동물용품(펫 이동장) 부문을 5년 연속 수상했다.

릿첼은 반려동물용품 전문 브랜드로 릿첼 이동장은 상하분리형 구조로 병원 진료 시에 이동장에서 반려동물을 억지로 꺼내지 않아도 되어 반려동물의 스트레스를 크게 줄일 수 있다. 특히 전면과 상부에 도어가 있는 더블도어 제품의 경우 이동장 출입이 자유로워 아직 이동장 훈련이 이루어지지 않은 반려동물도 사용하기 좋다.

뿐만 아니라 평소에는 하우스 또는 숨숨집으로 사용하다 외출 시에는 그대로 이동장으로 사용할 수 있고, 플라스틱 소재를 사용해 외부 충격에 강하며 세척이 용이해 위생적으로 사용 가능하다.

이외에도 슬림하게 접어서 보관이 가능한 접이식 켄넬과, 감성적인 디자인의 라탄패턴 이동장 등 다양한 목적과 취향에 맞춘 이동장 제품들을 선보이고 있다.

릿첼 관계자는 “뜻깊은 상을 5년 연속으로 수상하게 되어 감사와 책임감을 동시에 느낀다”라며 “앞으로도 소비자들에게 좋은 제품을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com