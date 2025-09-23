[2025 한국고객만족도 1위] 프레스티지 스킨케어, 닌셀라

닌셀라가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(기초화장품) 부문을 5년 연속 수상했다.닌셀라는 품격 있고 아름다운 피부를 만들어 여성의 지위를 높이기 위해 2019년 (주)코타파가 런칭한 프레스티지 스킨케어 브랜드이다. 피부세포를 건강하게 가꾸어 줄 수 있는 33리포좀기술, 고압유화기술 및 단백질 침투기술 등을 융합해 기초라인을 완성했다.특히 AI 시대를 맞아 닌셀라는 지난 8월 제품 기획과 디자인, 그리고 광고·홍보 전 과정에 AI 기술을 접목해 제품을 리뉴얼했다. 앞으로는 시대의 흐름에 발맞춰 AI 아바타와 사이버 네추럴 콘셉트를 기반으로 한 마케팅을 펼칠 계획이다.닌셀라의 스터디 셀러 상품인 펄 스파클링 필은 피부의 경피흡수와 단백질 공급이라는 요구를 충족시킬 수 있는 제품으로, 피부에 건강한 아름다움을 주고 있다. 붙이는 단백질로도 유명한 펄 스파클링 엔젤 마크스는 일반 부직포가 아닌 물에 녹는 나노튜브 시트로 제작됐으며, 피부에 붙였을 때 탁월한 밀착도를 자랑한다.(주)코타파 박진현 회장은 “닌셀라 화장품은 중국, 홍콩, 일본을 비롯해 호주에 이어 미국까지 그 영역을 확대하며 K-뷰티의 선두 주자로서 글로벌 시장에서 영향력 있는 브랜드가 될 수 있도록 역량을 강화하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 투자와 연구 개발을 통해 국내와 세계 시장에서 인정받는 최고의 뷰티 브랜드로 자리매김 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com