[2025 한국고객만족도 1위] 프레스티지 스킨케어, 닌셀라
닌셀라가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(기초화장품) 부문을 5년 연속 수상했다.

닌셀라는 품격 있고 아름다운 피부를 만들어 여성의 지위를 높이기 위해 2019년 (주)코타파가 런칭한 프레스티지 스킨케어 브랜드이다. 피부세포를 건강하게 가꾸어 줄 수 있는 33리포좀기술, 고압유화기술 및 단백질 침투기술 등을 융합해 기초라인을 완성했다.

특히 AI 시대를 맞아 닌셀라는 지난 8월 제품 기획과 디자인, 그리고 광고·홍보 전 과정에 AI 기술을 접목해 제품을 리뉴얼했다. 앞으로는 시대의 흐름에 발맞춰 AI 아바타와 사이버 네추럴 콘셉트를 기반으로 한 마케팅을 펼칠 계획이다.

닌셀라의 스터디 셀러 상품인 펄 스파클링 필은 피부의 경피흡수와 단백질 공급이라는 요구를 충족시킬 수 있는 제품으로, 피부에 건강한 아름다움을 주고 있다. 붙이는 단백질로도 유명한 펄 스파클링 엔젤 마크스는 일반 부직포가 아닌 물에 녹는 나노튜브 시트로 제작됐으며, 피부에 붙였을 때 탁월한 밀착도를 자랑한다.

(주)코타파 박진현 회장은 “닌셀라 화장품은 중국, 홍콩, 일본을 비롯해 호주에 이어 미국까지 그 영역을 확대하며 K-뷰티의 선두 주자로서 글로벌 시장에서 영향력 있는 브랜드가 될 수 있도록 역량을 강화하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 투자와 연구 개발을 통해 국내와 세계 시장에서 인정받는 최고의 뷰티 브랜드로 자리매김 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

