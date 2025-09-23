[2025 한국고객만족도 1위] 배관케어 서비스 브랜드, 청년배관케어

청년배관케어가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 케어서비스(배관케어) 부문을 4년 연속 수상했다.청년배관케어는 친환경적으로 배관케어 서비스를 제공하는 기업으로 특별한 기술력과 신속 대응 시스템을 기반으로 고객 만족도를 극대화해 왔다. 고객 의견을 실시간으로 반영하는 온라인 소통 채널과 청년 인력을 기반으로 한 친절 서비스 문화는 청년배관케어만의 강점이다.청년배관케어는 업계 최초로 24시간 긴급 출동 체계를 도입하고, 자체 개발한 ‘미생물 배관 케어 시스템’을 통해 친환경적으로 정확한 문제 진단을 신속히 제공해 왔다. 또한 청년 중심의 운영 구조로 인건비를 절감, 합리적인 서비스 요금을 실현한 것이 소비자들로부터 좋은 평가를 받았다.이외에도 청년배관케어는 최첨단 장비를 활용한 정밀 점검 서비스와 투명한 견적 시스템으로 소비자 신뢰를 높여왔다. 서비스 전 단계에서 상세한 진단 결과와 예상 비용을 명확히 안내해 불필요한 추가 부담을 없앴으며, 시공 후에도 사후 관리 프로그램을 운영해 장기적인 만족도를 높였다.청년배관케어 백승우 대표는 “이번 한국고객만족도 1위 수상에 진심으로 감사드린다. 앞으로도 고객 입장에서 생각하고 행동하는 서비스로 신뢰를 이어가겠다”라고 수상 소감을 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com