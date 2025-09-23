[2025 한국고객만족도 1위] 전기화물밴 전문 브랜드, 힘찬쎄아밴[SE-A]

힘찬쎄아밴[SE-A]이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 서비스브랜드(전기차) 부문을 3년 연속 수상했다.힘찬쎄아밴은 국내 전기밴 시장에서 도심 소형 물류 및 자영업자 맞춤형 솔루션을 제공하며, 우수한 성능과 고객 밀착 서비스를 통해 시장에서 높은 평가를 받고 있다.힘찬쎄아밴은 동급 최대 1000kg 적재 하중, 41.86kWh 안전한 LFP 배터리, 스티어링휠 열선, 통풍시트, 급속·완속 충전 지원, 후륜구동 기반 안정적인 주행 성능 및 운전자를 고려한 편의성을 갖추었으며 도심 내 물류 운송에 최적화된 스펙을 갖추고 있다. 또한 26년형으로 출시된 최신 모델은 안정성과 편의성 등에서 다소 개선이 이루어져 경제성과 실용성을 고루 갖춘 것이 특징이다.특히, 유지비 절감 효과와 친환경 운송 수단으로서의 장점은 소비자들의 선택을 이끄는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 이를 바탕으로 힘찬쎄아밴은 단순한 물류 차량을 넘어 소상공인·자영업자의 사업 운영의 필수 파트너로 자리매김하고 있다.(주)모빌리티네트웍스 관계자는 “앞으로도 실질적 혜택과 운용 편의성을 중심으로 고객 중심의 가치를 계속 제공할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com