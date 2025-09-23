[2025 한국고객만족도 1위] 안전한 맞춤형 레이저 제모, 아비쥬의원

아비쥬의원이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 의료(레이저제모) 부문을 3년 연속 수상했다.아비쥬의원은 2006년 설립 이후 현재 서울, 경기, 대전 등 전국 18개 지점을 운영하고 있는 피부과 전문 네트워크 병원이다. 100여 명의 전문 의료진과 1,000여 명의 직원, 그리고 350여 대의 정품 인증 의료장비를 갖추고 있다. 또한 전 지점 의료진을 대상으로 한 정기 학술 세미나와 컨퍼런스를 통해 시술 수준의 균일화와 전문성 강화를 지속하고 있다.아비쥬의원에서 제공하는 제모 서비스의 특징은 환자 개개인의 모량, 모근 상태, 시술 부위에 맞춘 맞춤형 시술이라는 것이다. 특히 자극에 민감한 얼굴 부위의 제모는 시술 후 진정 관리와 사후관리를 통해 트러블과 모낭염 발생을 예방함으로써 안전성과 만족도를 높였다. 이러한 체계적 접근 덕분에 환자들은 편안하게 시술을 받을 수 있으며, 장기적인 피부 건강도 함께 관리할 수 있다.아비쥬의원 관계자는 “환자 한 분, 한 분의 안전과 만족을 최우선으로 하는 것이 아비쥬의원의 원칙”이라며 “앞으로도 맞춤형 제모 서비스를 지속적으로 발전시키고, 환자가 신뢰할 수 있는 피부과 전문 의료 서비스를 제공하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com