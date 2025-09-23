[2025 한국고객만족도 1위] 체계적인 개인별 피부관리 프로그램, 아비쥬의원

아비쥬의원이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 스킨케어(피부관리 프로그램) 부문을 3년 연속 수상했다.2006년 설립된 아비쥬의원은 현재 서울, 경기, 대전 등 전국에 걸쳐 18개 지점을 운영하며, 국내 대표적인 네트워크 피부과로 자리매김했다. 풍부한 임상 경험을 갖춘 100여 명의 전문 의료진과 1,000여 명의 직원, 그리고 350여 대의 정품 인증 장비를 기반으로 환자 맞춤형 피부 진료를 실현하고 있다. 또한 전 지점 의료진을 대상으로 한 정기 세미나와 컨퍼런스를 통해 최신 의료 지견을 공유하며 서비스 품질 향상에 힘쓰고 있다.아비쥬의원은 환자의 피부 고민과 상태에 따라 수분 충전, 피부 재생, 넓은 모공 관리, 여드름 개선 등 다양한 스킨케어 프로그램을 운영하고 있다. 이를 통해 환자 개개인의 피부 상태와 니즈에 맞춘 맞춤형 관리가 가능하다는 점이 차별화된 강점으로 꼽힌다.아비쥬의원 관계자는 “아비쥬의원이 추구하는 핵심 가치는 고객의 피부 건강을 지키고, 일상 속에서 자연스럽게 빛나는 아름다움을 실현하는 것”이라며 “앞으로도 전문성과 신뢰를 바탕으로 고객 만족을 넘어 고객 감동을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com