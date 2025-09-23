[2025 한국고객만족도 1위] 프리미엄 윤곽&바디케어, 아비쥬의원

아비쥬의원이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 바디케어(윤곽&바디) 부문을 3년 연속 수상했다.아비쥬의원은 지난 2006년 첫 진료를 시작한 이후 현재까지 서울, 경기, 대전 등 전국 주요 도시에 18개 지점을 운영하고 있다. 전문 의료진 100여 명과 1,000여 명의 직원이 근무하고 있으며, 350여 대의 정품 인증 장비를 활용해 체계적인 의료 서비스를 제공하고 있다. 또한 정기적인 학술 교류를 통해 전 지점 진료 수준의 균일화를 추구하고 있다.그중, 아비쥬의원의 바디케어 프로그램은 환자의 체질, 지방량, 고민 부위 등을 세밀하게 분석한 뒤 개인 맞춤형으로 진행되는 것이 특징이다. 특히 스테로이드 성분을 배제한 안전한 방식으로 지방만을 선택적으로 분해해 부작용 위험을 최소화하고, 검증된 정품 제품만 사용하는 원칙을 지켜 환자의 신뢰와 만족도를 높이고 있다.아비쥬의원 관계자는 “이번 수상은 고객 여러분의 신뢰 덕분에 가능했다”며 “앞으로도 초심을 잃지 않고, 고객이 안심할 수 있는 의료 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com