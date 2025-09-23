[2025 한국고객만족도 1위] 숯불치킨 전문 브랜드, 기영이 숯불두마리치킨

기영이 숯불두마리치킨이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 프랜차이즈(치킨) 부문을 3년 연속 수상했다.기영이 숯불두마리치킨은 주식회사 기영에프앤비(대표 강인규)가 운영하는 숯불치킨 전문 브랜드로, 100% 진짜 숯과 함께 치킨을 구워내 풍부한 육즙과 은은한 불향을 살린 것이 특징이다. 이처럼 차별화된 정통 숯불바베큐 조리 방식과 품질 경쟁력을 기반으로 소비자들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있다.최근에는 드라마와 영화, 예능을 넘나드는 배우 구성환과 전속 모델 계약을 체결하며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.또한 게임 유튜버 협찬, TV 오디션 프로그램 ‘보이즈2플래닛’ 협찬, 글로벌 애니메이션 IP ‘원피스’와의 콜라보 등 다양한 채널과 이종 산업을 아우르는 폭넓은 마케팅 활동을 전개하며 브랜드 인지도를 확장해 나가고 있다.이외에도 최근 선보인 ‘빠다크랩 숯불치킨’은 프리미엄 앵커버터를 사용한 소스와 바삭하게 튀겨 낸 크랩 토핑, 숯불 특유의 풍미가 어우러지는 메뉴로 소비자들에게 호평을 얻고 있다.기영이 숯불두마리치킨 관계자는 “앞으로도 차별화된 메뉴와 혁신적인 브랜드 활동으로 소비자 만족을 넘어 새로운 치킨 문화를 만들어 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com