[2025 한국고객만족도 1위] 의류 전문 브랜드, MACCI & BLACK EAGLE

MACCI & BLACK EAGLE이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 패션(의류) 부문을 3년 연속 수상했다.‘MACCI(마찌)’와 ‘BLACK EAGLE(블랙 이글)’은 대한민국 의류 전문 기업 ‘신성어패럴’이 운영하는 브랜드로, 인증된 고품질 원단, 차별화된 디자인, 그리고 자체 생산 시스템을 통해 꾸준하고 안정적인 공급 체계를 구축하고 있다.특히, MACCI(마찌)는 여름 시즌 한정 ‘쿨포뮬러 ROKA 라인’을 통해 남녀노소를 불문하고 전 세대에 걸쳐 선풍적인 인기를 끌었다. 해당 라인은 냉감 기능성 원단과 군더더기 없는 실루엣이 특징이다.BLACK EAGLE(블랙 이글)은 데님 전문 브랜드로, 여름 시즌에 한정판으로 선보인 ‘썸머진(Summer Jean)’ 라인 역시 큰 호응을 얻었다. 썸머진의 경우, 얇고 가벼운 스트레치 데님 소재를 사용해 통기성과 활동성을 극대화했고 쿨링 기능까지 갖춰 무더위 속에서도 편안하게 착용할 수 있는 청바지로 많은 주목을 받았다.이외에도 신성어패럴은 다가오는 가을·겨울 시즌을 맞아 MACCI의 ‘에어포뮬러’ 라인과 발열 원단을 적용해 매년 꾸준한 사랑을 받아온 ‘히트포뮬러’ 라인의 출시도 예고했다.신성어패럴 이만성 대표는 “고객 한 명, 한 명이 MACCI & BLACK EAGLE을 믿고 선택해 준 것에 대해 감사드리며, 이에 따른 책임감 또한 무겁게 느끼고 있다”며 “앞으로도 ‘고객을 위한 브랜드’란 철학을 바탕으로, 다가오는 FW 시즌 역시 고객들이 스타일리시하면서도 따뜻하게 보낼 수 있도록 더 우수한 품질과 감각적인 디자인의 제품을 선보이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com