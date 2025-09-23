[2025 한국고객만족도 1위] 여성을 위한 건강기능식품, 럭키클로버

럭키클로버가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 건강기능식품(여성건강) 부문을 수상했다.이커머스 기업 넥스트플레이어가 전개하는 헬스&뷰티 종합 플랫폼 럭키클로버는 건강기능식품, 이너뷰티 제품 등 다양한 카테고리를 선보이며, 일상 속 소비자들이 쉽고 간편하게 건강관리를 할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제안하고 있다. 판매 중인 전 제품은 모두 엄격한 테스트를 거친 고품질의 제품으로, 품질에 대한 자신감을 바탕으로 고객들의 높은 신뢰와 만족도를 얻고 있다.특히 여섯 차례 리뉴얼을 거친 원더라이너 다이어트 세트는 ‘원더라이너 필’과 ‘원더라이너 에스컷’으로 구성되어 있으며, 두 제품 모두 식약처로부터 ‘체지방 감소에 도움을 줄 수 있음’이라는 기능성을 인정받은 건강기능식품이다. 두 가지를 함께 섭취하면 보다 효과적이고 균형 잡힌 체중 관리가 가능하다는 게 업체 측 설명이다.또한 여성의 장 건강 및 질 내 환경 개선에 도움을 줄 수 있는 ‘W밸런스 유산균’은 여성의 건강관리에 특화된 건강기능식품으로 많은 여성소비자들이 꾸준하게 찾고 있는 제품이다.럭키클로버 관계자는 “주력제품인 원더라이너 다이어트 세트와 W밸런스 유산균이 각각, 다이어트와 여성 맞춤 건강관리 분야에서 인정받으며 긍정적으로 평가된 것 같아 기쁘다”며 “앞으로도 소비자들에게 더 좋은 품질의 차별화된 제품을 선보이고자 내부적으로 끊임없이 노력할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com