[2025 한국고객만족도 1위] 여성을 위한 건강기능식품, 럭키클로버

이커머스 기업 넥스트플레이어가 전개하는 헬스&뷰티 종합 플랫폼 럭키클로버는 건강기능식품, 이너뷰티 제품 등 다양한 카테고리를 선보이며, 일상 속 소비자들이 쉽고 간편하게 건강관리를 할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제안하고 있다. 판매 중인 전 제품은 모두 엄격한 테스트를 거친 고품질의 제품으로, 품질에 대한 자신감을 바탕으로 고객들의 높은 신뢰와 만족도를 얻고 있다.
특히 여섯 차례 리뉴얼을 거친 원더라이너 다이어트 세트는 ‘원더라이너 필’과 ‘원더라이너 에스컷’으로 구성되어 있으며, 두 제품 모두 식약처로부터 ‘체지방 감소에 도움을 줄 수 있음’이라는 기능성을 인정받은 건강기능식품이다. 두 가지를 함께 섭취하면 보다 효과적이고 균형 잡힌 체중 관리가 가능하다는 게 업체 측 설명이다.
또한 여성의 장 건강 및 질 내 환경 개선에 도움을 줄 수 있는 ‘W밸런스 유산균’은 여성의 건강관리에 특화된 건강기능식품으로 많은 여성소비자들이 꾸준하게 찾고 있는 제품이다.
럭키클로버 관계자는 “주력제품인 원더라이너 다이어트 세트와 W밸런스 유산균이 각각, 다이어트와 여성 맞춤 건강관리 분야에서 인정받으며 긍정적으로 평가된 것 같아 기쁘다”며 “앞으로도 소비자들에게 더 좋은 품질의 차별화된 제품을 선보이고자 내부적으로 끊임없이 노력할 것”이라고 전했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
