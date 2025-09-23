[2025 한국고객만족도 1위] 환자 중심의 종합 치과 시스템 구축, 마음드림치과의원

마음드림치과의원은 보건복지부 인증 통합치의학과 전문의인 이지애 대표원장을 중심으로, 임플란트·교정·심미·통합진료까지 아우르는 종합 치과 시스템을 구축해 왔다.
특히 프라임스캐너, Cone Beam CT, Portable 구내 방사선 촬영기, 턱관절 물리치료기 등 첨단 장비를 도입해 정확한 진단과 안전한 치료 환경을 제공하고자 노력하고 있다.
또한 환자 중심의 진료 철학을 바탕으로, 의식하진정법을 포함한 통증 완화 마취 시스템을 통해 치료에 대한 부담을 최소화하고 턱관절 및 잇몸치료, 당일 임플란트와 같은 맞춤형 솔루션을 제공하는 등 환자들의 신뢰와 만족을 동시에 얻고 있다.
이지애 원장은 “두려운 치과가 아닌 편안함과 건강한 미소, 치아를 갖게 된다는 행복한 마음을 드리는 병원이 되고자 노력해 왔다”며 “환자 한 명, 한 명을 가족처럼 생각하며, 믿을 수 있는 진료 결과와 함께 앞으로도 환자의 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지