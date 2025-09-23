[2025 한국고객만족도 1위] 무상 보증 중고차플랫폼, 오토인사이드

오토인사이드가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 서비스브랜드(중고차플랫폼) 부문을 수상했다.오토인사이드는 차량 선택부터 구매까지의 전 과정을 투명하고 체계적인 절차로 운영하고 있는 중고차플랫폼이다. 특히 ‘오토인사이드 인증중고차’는 연식 8년 이내, 주행거리 10만km 이하의 무사고 차량 가운데 205개 항목의 정밀 진단을 통과한 차량만 선별해 판매한다.또한 기존 완성차 브랜드에만 제공되던 무상 보증 제도를 인증중고차에도 확대 적용했다. 이에 따라 소비자는 차량 구매 시점부터 6개월 또는 1만km까지 무상 보증 서비스를 받을 수 있다. 이를 통해 중고차 구매 과정에서 가장 큰 불안 요인인 차량 품질과 사후 관리 문제를 해소하고, 신뢰 기반의 거래 환경을 구축하고 있다고 설명했다.오토인사이드는 전국 직영점을 통해 모든 차량을 100% 직영 시스템으로 직접 진단·관리하며, 온라인 주문 시 고객이 원하는 장소까지 차량을 배송하는 ‘홈서비스’를 운영하고 있다. 특히 홈서비스에는 7일 환불제가 적용돼, 차량을 구매한 고객은 일주일 동안 충분히 운행해본 뒤 만족하지 않을 경우 환불할 수 있다.오토핸즈 김성준 대표는 “고객의 신뢰를 바탕으로 더 나은 중고차 구매 경험을 제공하기 위해 노력해온 점이 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스로 신뢰받는 중고차 플랫폼으로 보답하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com