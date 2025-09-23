[2025 한국고객만족도 1위] 냉난방 솔루션 전문 기업, 윌리

윌리가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(시스템에어컨 설치) 부문을 수상했다.윌리는 주거 공간부터 상업 시설, 관공서, 빌딩, 공장, 병원에 이르기까지 모든 환경에 최적화된 냉난방 시스템을 제공하는 업체다. 축적된 신뢰와 독보적인 전문성을 바탕으로 업계에서 빠르게 성장했으며, 전국 어디에서나 최고 수준의 설치 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보했다.이러한 성장의 중심에는 ‘과정은 투명하게, 결과는 확실하게’라는 윌리의 확고한 서비스 철학이 자리 잡고 있다. 윌리는 단순히 에어컨을 설치하는 것을 넘어, 고객과의 상세한 상담부터 현장 실측, 맞춤형 설계, 정밀 시공에 이르는 모든 과정을 투명하게 공유한다.윌리의 서비스 프로세스는 철저하게 고객 중심으로 이루어진다. 설치 환경과 고객의 요구사항에 가장 적합한 솔루션을 제안하기 위해 끊임없이 새로운 기술을 연구하고 실무에 적용하며 고객 만족을 실현하고 있다.윌리 관계자는 “이번 수상은 고객님들께서 저희의 투명한 노력과 확실한 결과에 보내주신 변함없는 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 냉난방 솔루션 분야의 리더로서, 고객님들의 다양한 기대를 뛰어넘는 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 소감을 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com