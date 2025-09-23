[2025 한국고객만족도 1위] AI 기반 입찰 서비스 제공, 인포21C 입찰정보

인포21C 입찰정보가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 정보서비스(입찰정보) 부문을 수상했다.인포21C는 입찰정보 시장을 25년간 선도해 온 ‘(주)인포스’(대표 최동진)의 핵심 서비스로, 누적 1,600만 건 이상의 입찰·낙찰 데이터를 축적하며 정보량에서 차별화를 이루고 있다.여기에 최신 LLM 기반 자연어처리 기술을 접목한 자체 AI 시스템을 통해 방대한 공고 데이터로부터 핵심 정보를 자동 추출·구조화한다. 이에 사용자는 수많은 공고 중에서도 실제 필요한 정보만을 빠르고 정확하게 제공받을 수 있어 반복적인 검색과 수작업의 비효율을 크게 줄였다.특히 이 AI 기술은 기업의 투찰 이력은 물론, 발주처와 경쟁사의 입찰 성향까지 분석하는 특허 기반 시스템에 적용돼 데이터의 양과 질 모두 업계 최고 수준으로, 폭넓은 이용자들이 활용하고 있다.현재 인포21C 입찰정보는 ▲맞춤형 입찰정보 실시간 제공 ▲1:1 분석 지원 ▲적격심사 계산기 ▲입찰·계약 내역서 ▲72만 건의 공동도급사 정보 ▲입찰 교육 ▲모바일 어플 등 입찰 실무 전 과정을 아우르는 토털 솔루션으로 자리매김하고 있다.관계자는 “최근 10년간 회원사 누적 낙찰이 37만 건을 돌파했다”며 “앞으로도 입찰 전 과정을 지원하며, 고객들에게 가장 신뢰받고 만족도 높은 입찰 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com