[2025 한국고객만족도 1위] 크리스천을 위한 결혼정보 서비스, 크리스천메이트

크리스천메이트가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(결혼정보) 부문을 수상했다.크리스천메이트는 ‘회원 한 명도 내 가족처럼’이라는 마음으로, 모든 크리스천이 같은 믿음 안에서 올바른 배우자를 만나 하나의 가정을 세울 수 있도록 돕는 것을 사명으로 삼고 있는 크리스천 전문 프리미엄 결혼정보회사다. 해당 업체는 단순히 결혼 중개를 넘어, 신앙과 가치관을 존중하며 진정성 있는 만남을 이어주는 동반자가 되고자 한다.특히 크리스천메이트는 외모나 스펙이 아닌 인격과 신뢰 중심의 진실한 매칭을 지향한다. ‘사람은 외모를 보거니와 여호와는 중심을 보신다(삼상16:7)’는 말씀을 가치 기준으로 삼아, 성경적 가치관과 선한 영향력으로 결혼정보업계의 새로운 패러다임을 만들어 나가고 있다.또한 회원들이 더 나은 혜택을 누릴 수 있도록 뷰티·웨딩·의료·외식 등 다양한 분야의 전문 업체와 제휴 협약을 맺고 있으며, 단순한 만남 주선에 그치지 않고 회원들의 삶 전반을 지원하는 차별화된 서비스를 제공한다. 아울러 법무법인과의 협력을 통해 권익 보호에도 힘쓰며, 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 만남 환경을 마련하고 있다.관계자는 “회원들의 결혼을 돕는 일이 곧 우리의 사명”이라며 “앞으로도 가족을 섬기듯 진심을 다하는 마음으로 서비스 품질을 높이고, 더 많은 크리스천 가정이 행복을 이룰 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com