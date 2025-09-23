[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 영유아 식품 전문 브랜드, 엘빈즈

엘빈즈가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 이유식 부문을 11년 연속 수상했다.엘빈즈는 2007년 설립 이후 18년간 아이 먹거리만을 연구해 온 영유아 식품 전문 브랜드다. ‘좋은 것만 먹이고 싶은 엄마의 마음’을 바탕으로 유기농 국산 쌀, 1등급 한우, 국산 채소수 등 건강한 원재료만을 고집하며 아이가 잘 먹는 이유식, 믿을 수 있는 이유식 브랜드로 자리를 지켜왔다.대표 제품인 ‘엘빈즈 클래식’은 채소수로 맛을 ‘내 아이들이 잘 먹는 이유식’으로 알려져 있으며, 밥태기를 극복하는 데 도움이 된다고 해 맘카페에서 많은 호응을 얻고 있다.엘빈즈는 여기서 멈추지 않고 9월 1일 ‘슈퍼핏 이유식’을 정식 출시했다. 슈퍼핏 이유식은 성장기 아이들에게 필수적인 단백질을 동물성과 식물성 단백질 6:4 비율로 배합해, 다양한 단백질원을 섭취할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 9가지 필수 아미노산을 고루 챙길 수 있을 뿐 아니라 단백질 소화율도 높였다.관계자는 “아이들에게 꼭 필요한 영양이 무엇인지, 또 어떻게 먹여야 건강하게 자랄 수 있는지에 대해 늘 고민하고 연구하고 있다”며 “앞으로도 엄마, 아빠의 든든한 육아 동반자로서 ‘아이들의 잘 먹고 건강하게 성장하는 즐거움’을 위해 새로운 시도를 이어 나갈 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com