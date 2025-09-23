[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] IT기기 중고거래 플랫폼, 아이티샵

아이티샵이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 중고노트북, 태블릿PC 부문을 10년 연속 수상했다.아이티샵은 중고 맥북, 노트북, 아이패드, 태블릿PC 등 다양한 IT기기 매입과 판매를 전문으로 하는 중고 IT기기 브랜드다. 전국 5개 오프라인 매장(강남, 종로, 홍대, 가산, 부천)을 중심으로 운영되며, 신속한 방문 매입, 무료 퀵 서비스, 실시간 온라인 시세 확인 등 고객 중심의 편의 시스템을 구축해 왔다.자사 온라인 스토어에서는 실제 제품 사진 기반의 투명한 정보를 제공하고 있으며, 16시 이전 주문 시 당일 발송, 30일 무상 AS 보장 등 고객 신뢰를 높이는 서비스를 제공 중이다.아이티샵은 단순한 중고 거래를 넘어 IT 기기의 자산 가치를 높이는 솔루션 제공, 전문 평가사의 꼼꼼한 검수 및 진단 시스템, 친환경 순환경제를 선도하는 지속 가능 브랜드이다.아이티샵 이희운 대표는 “10년 연속 수상은 수많은 고객들이 보내준 신뢰와 성원 덕분”이라며 “앞으로도 ‘중고지만, 경험은 새것처럼’이라는 가치를 실현하며, 더 편리하고 안전한 중고 IT기기 거래 문화를 만들어가겠다”고 소감을 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com