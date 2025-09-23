[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 시력관리 및 눈건강 눈운동기, 아이존

아이존이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 눈운동기 부문을 10년 연속 수상했다.아이존의 눈운동기는 시력관리 및 눈건강에 도움을 주는 기기다. 해당 기기는 장석종 대표가 과거에 눈이 많이 나빠 근시로 인해 안경을 착용했다가 꾸준한 시기능훈련과 눈관리로 시력이 좋아져 안경을 벗게 된 경험과 노하우, 시력강화운동협회 및 시력교실 운영 등 40년 이상 축적된 비전테라피 지식과 안구근육강화훈련 방법을 포함해 개발된 제품이다.근육들이 연동작용을 통해 눈 본래의 조절력을 활성화하고 기능을 강화하도록 도와주기에 근시 원시 난시 약시 노안 안구건조 등 눈 상태와 관계없이 제품 하나로 가족 모두 손쉽게 시력과 눈건강을 관리할 수 있는 것이 특징이다.특히 일반적으로 눈동자를 상하좌우 움직이는 단순안구운동(EME)과 눈주변의 긴장된 부분을 풀어주는 마사지뿐 아니라 혼자하기 어렵지만 눈에는 꼭 필요한 명암자극운동, 원근교대 응시운동, 양안융상 초점운동을 복합적으로 도와 각각의 운동효과를 극대화할 수 있다.아이존(IZON) 장석종 대표는 “밝고, 가깝고, 작은 것을 지속적으로 보며 모바일 기기 사용이 증가하는 생활로 눈이 쉽게 혹사 당하는 현실”이라며, “제대로 된 눈운동을 통해 눈에 필요한 복합적인 운동으로 모두가 눈을 건강하게 관리하고, 시력을 유지 및 좋아질 수 있도록 돕기 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com