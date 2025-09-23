[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 마음을 전하는 전국 꽃배달서비스, 꽃집청년들

꽃집청년들이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 꽃배달서비스 부문을 10년 연속 수상했다.꽃집청년들은 ‘마음을 전하다’라는 슬로건 아래 꽃다발, 꽃바구니, 화환, 동서양란, 관엽식물 등을 전국 어디든 3시간 내 배송하는 전국 당일 꽃배달서비스 브랜드다.꽃집청년들은 트렌드를 한 곳에서 만날 수 있는 ‘트렌드픽’을 오픈했다. 트렌드픽에서는 빈센트 반 고흐, 르누아르 등 세계적인 거장의 명화를 꽃으로 재탄생한 ‘명화라인’부터 스트릿 감성의 ‘양동이라인’, 감각적인 플랜테리어 화분, 트렌드 시즌 잇템까지 고객의 취향에 맞는 상품을 다양하게 만나볼 수 있다.또한 해당 브랜드는 ‘메인비즈(MAIN-Biz)’ 획득은 물론, 꽃배달서비스 부문과 화훼 플랫폼서비스 부문에서 ‘ISO 9001’ 인증과 ‘ISO 14001’ 인증을 동시에 획득하기도 했다.이외에도 꽃집청년들은 JTBC금요 드라마 ‘마이유스’에 협찬을 진행, 이와 관련해 이벤트도 실시하고 있다.관계자는 “꽃과 화분에 대한 고객들의 니즈가 다양해짐에 따라 그에 맞는 신제품 및 서비스 개발에 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 꽃집청년들은 고객 만족 100%와 꽃배달 시장의 트렌드를 선도하는 브랜드가 되기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com