[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 프리미엄 산삼 브랜드, 천삼정

천삼정이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 산삼 부문을 4년 연속 수상했다.주식회사 보고바이오의 프리미엄 산삼 브랜드 ‘천삼정’은 기존 홍삼 중심의 건강식품 시장에 차별화된 대안을 제시하며 꾸준한 성장세를 이어오고 있다.보고바이오는 세계적 수준의 식물 조직배양기술과 30여 년간 축적한 산삼 연구 데이터를 기반으로, 산삼 대량생산에 성공한 바이오 전문기업이다. 특히 세계 최초로 산삼 DNA 지문분석법을 개발해 종 판별의 과학적인 기준을 확립했으며, 고품질 건강식품과 천연물 신약 개발을 통해 국가와 세계 보건 향상을 목표로 연구·생산·유통 전 과정을 직접 수행하고 있다.보고바이오는 독자적인 생명공학 공정을 통해 진세노사이드 함량을 시중 홍삼 제품 대비 5배 이상 높였으며, 체내 흡수율과 생체 이용률을 획기적으로 개선했다. 특히 대표제품인 ‘산삼비책 진 더 블랙’은 진세노사이드 22종 유효성분을 240.9mg/포 함유해 100년 이상 자연산삼 두 뿌리 분량을 한 포에 담았다. ‘산삼비책 원 더 레드’는 22종 진세노사이드 159.7mg/포에 영지버섯 등 17가지 한방 성분을 더해 부드러운 목넘김으로 부담 없이 섭취할 수 있다.천삼정 안정훈 대표는 “산삼은 오랜 세월 불로장생의 명약이라 불려 왔지만, 우리는 이를 과학기술로 현대화하고 대중화하는 데 집중해 왔다”며 “앞으로도 초심을 지키며 국민 건강에 실질적 도움을 주는 브랜드로서 역할을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com