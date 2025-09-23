[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 캡슐세제 브랜드, 액티바리브

액티바리브가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 캡슐세제 부문을 4년 연속 수상했다.액티바리브는 캡슐세제 전문 브랜드다. 액티바리브의 캡슐세제는 물에 녹는 필름이 세제 성분을 감싸고 있다가 세탁기 안에서 물을 만나면 순간적으로 녹아 세제를 골고루 퍼트리는 캡슐 형태로, 간편하게 세탁이 가능하다. 또한 일회용으로 소분돼 있으며 계량이 필요 없다는 것이 장점으로 소량의 세제만으로 빨래를 손쉽게 할 수 있는 편리한 세탁 세제를 찾는 고객에게 적합한 제품이다.미네랄워터 성분과 7종의 효소가 고농축 성분으로 담겨 있어 옷에 묻은 기름이나 피지 및 음식 잔해물 등과 같은 오염물질을 강력하게 제거해 새 옷처럼 컨디션을 유지할 수 있다.이뿐만 아니라 미세플라스틱 불검출 테스트, 피부 자극 테스트, 유해성분 불검출 테스트, 생분해 실험 등 각종 안전성 테스트를 완료했다.액티바리브 관계자는 “액티바리브 캡슐 세제는 남녀노소 가리지 않고 누구나 쉽게 세탁할 수 있게 하는 편리함과 안전성, 세척력을 모두 갖춘 제품”이라며 “앞으로도 고품질의 제품을 선보이기 위해 연구에 더욱 매진해 고객들에게 편리함을 더하고 싶다”라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com