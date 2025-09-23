[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 피부고민 솔루션 화장품, 마일드앤(MILD&)

마일드앤(MILD&)이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 보습화장품 부문을 4년 연속 수상했다.마일드앤은 2017년 아토피·민감성 피부를 위한 아토신 라인을 론칭했으며, 지난 8년간 피부 고민 솔루션 브랜드로 자리매김했다. 아토신 비누, 패치, 보습크림 등은 독일 더마테스트 엑설런트 등급과 피부 무자극 테스트를 통과하며 안전성과 신뢰성을 확보했고, 아토신 패치는 달맞이꽃 오일·마데카소사이드 등 마일드앤만의 배합 노하우를 기반으로 해 선보이고 있다.2024년 리브랜딩 이후, 마일드앤은 ‘자연에서 찾은 원료로, 자연스럽게’라는 새로운 슬로건 아래 브랜드 가치를 확장해 나가고 있다. 기존 아토신 라인에 이어 순 라인을 선보이며 순 선쿠션을 성공적으로 출시했고, 이는 ‘피부에 꼭 필요한 순한 것만 담는다’는 브랜드 철학을 반영한 결과다.올해 하반기에는 민감성 피부도 안심하고 사용할 수 있는 마일드앤 토너패드가 신규 출시될 예정이다. 이는 단순한 스킨케어 단계를 넘어, 피부 균형을 회복하고 건강한 피부 리듬을 되찾는 데 초점을 맞춘 제품으로 기대를 모으고 있다.마일드앤 관계자는 “우리는 타인의 시선이 아닌, 자신이 가장 자신답게 빛나는 순간을 함께 하고자 한다”며 “앞으로도 피부 고민에 대한 전문적이고 세심한 솔루션을 통해 고객들의 피부 건강과 아름다움을 지켜 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com