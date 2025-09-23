[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 오징어요리 전문점, 해탄

해탄이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 오징어요리 전문점 부문을 2년 연속 수상했다.해탄은 1년 반 만에 60호점을 오픈한 독보적인 오징어요리 전문 프랜차이즈로, 돌판 오징어볶음, 오징어튀김과 같은 남녀노소 누구나 좋아하는 음식, 24시간 판매가 가능한 메뉴로 세팅해 경쟁이 아닌 독점이 가능한 아이템으로 차별성을 갖췄다.특히 지난 여름에는 글로벌 콘텐츠 ‘오징어게임3’와의 콜라보를 진행, 더 많은 고객들이 해탄을 새롭게 경험할 수 있도록 1등 당첨금 456만 원을 걸고 브랜드 세계관과 재미 요소를 결합한 이벤트를 진행한 바 있다.아울러 최근에는 청와대 대통령 셰프를 역임한 배예환 셰프와 업무협약(MOU)을 체결해 소스 개발, 메뉴 개발을 함께 진행하는 등 ‘해탄’ 브랜드를 더욱 발전을 시키고 있다.관계자는 “앞으로도 ‘어떻게 하면 고객을 더욱 만족시킬 수 있을지’, ‘어떻게 하면 매장 매출을 더욱 상승시킬 수 있을지’ 고객과 가맹점주 모두를 생각하는 상생 기반의 브랜드로 성장하기 위해 더욱 노력할 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com